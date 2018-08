El ex secretario de Obras Públicas nacional José López pedirá ampliar su declaración indagatoria en la causa por enriquecimiento ilícito, iniciada tras el hecho en el que fue detenido arrojando bolsos con millones de dólares a un convento, si es aceptado por el juez federal Claudio Bonadio como arrepentido en el expediente que investiga los denominados cuadernos de las coimas.

El 10 de agosto pasado, el tucumano había afirmado que el dinero que contenían los bolsos que llevó al predio de General Rodríguez no era de él sino de "personas vinculadas a la política" y que lo obligaron a trasladarlo, ya que lo "usaron como chivo expiatorio" como parte de "una maniobra distractiva para poner la atención pública en otro lugar".

Sin embargo, en esa declaración López había evitado dar precisiones: "(El dinero) Era de personas vinculadas a la política de las cuales no puedo hablar. No es una persona sino varias y no sé bien quiénes son todos ni quiero saberlo".

El ex funcionario elaboró junto a su defensora oficial ante el Tribunal Oral Federal Nº1, Pamela Bisserier, la estrategia por la cual expresará la intención de ampliar su declaración indagatoria en caso de que Bonadio lo acepte como imputado colaborador en la causa de los cuadernos.

Se prevé que el magistrado finalmente resuelva hoy el pedido de López para sumarse a la lista de arrepentidos en el expediente que investiga las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno sobre el presunto pago de coimas de empresarios a ex funcionarios del kirchnerismo por la concesión de obra pública.

López, quien ingresó al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, declaró el viernes ante el fiscal Carlos Stornelli y apuntó hacia la ex presidenta Cristina Kirchner, por lo que ahora el juez tiene que evaluar si le concede el rol de imputado colaborador en función de la información que aportó.

El financista

En tanto, el financista Ernesto Clarens se prepara para volver a declarar ante Bonadio. De ese modo buscaría que el magistrado homologue el acuerdo para que se convierta en arrepentido en la causa.

La condición para lograrlo será que aporte información más precisa y detallada sobre los mecanismo que podría haber utilizado para sacar la plata de los pagos ilegales. Clarens es uno de los eslabones clave en la estructura financiera que rodea a los Kirchner.