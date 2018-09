José López: "A Cristina le temo porque es vengativa, la vi actuar"

En el largo fallo del juez Claudio Bonadio -que determinó numerosos procesamientos- figura la declaración del ex secretario de Obras Públicas José López. Allí confirmó que el sistema de recaudación de coimas era como lo relató en sus cuadernos Oscar Centeno y resaltó que las obras viales eran las de "mayores montos". Incluso detalló cuándo se enteró Cristina Kirchner del sistema y cómo decidió continuar. Aseguró que el dinero que revoleó al convento era del matrimonio presidencial y dio algunas precisiones de cómo se decidió dejarlo allí.

Jose Lopez declaracion

A continuación, algunas frases del testimonio de López.

"Los porcentajes (de las coimas) variaban entre el 3, 5 y rara vez el 7%, se desarrollaban en los anticipos financieros, y si no tenía anticipo financiero sobre los certificados. El anticipo financiero era el 10% de la obra y de ese porcentaje se cobrara el 5 por ciento".

"Las entregas a Muñoz eran de dos a tres veces por semanas entre 100 mil a 300 mil dólares o euros. Cuando había una entrega personas que desconozco que tenían relación con Muñoz se comunicaban conmigo a un teléfono punto a punto".

"En el mes de julio o agosto del año 2007 se hizo una entrega importante por la puerta principal de entrada del domicilio de la calle Uruguay, ahí llevaron una valija con alrededor de 8 millones de dólares que era recaudación de obras viales. Esa entrega era para la campaña del año 2007, cuando había campaña se exigían los anticipos en un solo pago y así se lograba juntar mayor cantidad de dinero, esto era a requerimiento de Muñoz y de De Vido".

"En el año 2010 con la muerte de Kirchner, se suspende todo y en enero de 2011, me llama la presidenta al despacho en Olivos en el sector de la jefatura de gabinete, y me dice "podes ser parte del problema o de la solución" y me muestra el cuaderno que siempre escribía Néstor".

"El esquema era hablar con De Vido y chequear con Baratta. En función de lo que debían haber aportado durante los meses en los que no se recaudó se había generado una suerte de pasivo y eso tuvo en cuenta De Vido para retomar la recaudación".

"Alrededor de 100 millones de pesos (...) se juntaron de obras para la campaña 2013. En el año 2015, faltaban dos días para un acto y movilización en plaza de mayo y me pide una reunión el Cuervo Larroque y me dice que necesitaba para el día siguiente 5 millones de pesos. Le dije que no tenía que hablar conmigo sino con De Pedro, se fue enojado, yo inmediatamente pedí una reunión con De Vido y me dijo que había hecho bien. A través de José María Olazagasti le pasábamos financiamiento a De Pedro".

"En 2016 se comunicó conmigo Fabián Gutiérrez quien fuera secretario de Néstor y de Cristina de absoluta confianza de ambos que quería hablar conmigo. En esa oportunidad Fabián me manifestó que debía cambiar de lugar un dinero(...). Conversamos un rato al respecto y barajamos lugares posibles, pensé, pero no le dije, en el convento donde a la postre lo llevé".

"Deseo ahora explicar el motivo por el cual no fui más preciso en algunas circunstancias en mis declaraciones anteriores: lo hice por temor a Cristina Kirchner persona muy vengativa a quien conozco hace mucho tiempo, como dije, temor a ser descubierto o delatado, temor sobre mi vida y la de mi familiar. (...) A Cristina la vi actuar".