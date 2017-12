Jefe policial reivindicó los "controles" de la dictadura

El jefe de la Unidad Regional V, Fabián Forni, elogió ayer los métodos que utilizaba la dictadura militar en los controles vehiculares a fin de evitar que "elementos indeseables" entren o circulen por la ciudad de Rafaela, donde está asentada la unidad policial que conduce Forni.

"He tenido comentarios de los medios escritos de que se ha vuelto a la reminiscencia del viejo sistema de la época militar, como estar controlando los vehículos, y me alegro que así sea, que lo hayan observado. La intención no es molestar, sino controlar y saber quiénes son las personas que viven en la ciudad de Rafaela", declaró Forni, según reprodujo ayer el portal Rafaela Noticias.

Las polémicas declaraciones se dieron en el contexto de la visita a esa ciudad el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, donde mantuvo un encuentro con el jefe policial. Tras la reunión, Forni se despachó con una serie de declaraciones en la que enmarcó su trabajo al frente de la Unidad Regional V y el combate contra el delito que la fuerza que dirige lleva a cabo en esa ciudad del oeste santafesino.

Cuando el periodista local le requirió una evaluación sobre el accionar de la fuerza policial en Rafaela, Forni contestó: "El balance no es ni bueno ni malo; no puedo hacer una evaluación de la operatividad que tengo en la calle, eso lo va a decir la gente. Creo que hay una impronta personal que es indudable: hay una mayor presencia y visibilidad efectiva del personal".

Luego, al hablar de las acciones que la policía lleva adelante en la ciudad contra la inseguridad, Forni se despachó con su consideración más polémica: la de congraciarse con la aplicación de controles vehiculares similares a los que se utilizaban en la dictadura militar. "Me alegro que así sea, que lo hayan observado", dijo el jefe policial en relación a comentarios en ese sentido que dijo haberse enterado por la prensa escrita.