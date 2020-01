Javkin y una maratón de reuniones que incluyó a Lifschitz

Diálogo. Javkin recibió ayer en su despacho al diputado Contigiani y al ex concejal Boasso.

Sobre el cierre de una semana que lo mantuvo en el centro de la escena, el intendente Pablo Javkin recibió en el Palacio de los Leones al ex gobernador y actual titular de la Cámara baja provincial, Miguel Lifschitz, en el marco de un encuentro extraoficial en el que la polémica emergencia en seguridad no estuvo ausente. Además, buscando fortalecer su práctica de diálogo político multisectorial, el líder de Creo hizo lo propio con el diputado nacional Luis Contigiani y el ex concejal Jorge Boasso.

Dos días después de que intendentes frentistas, entre ellos Javkin, y radicales le dieran un guiño —basados en sus necesidades territoriales— a la emergencia en seguridad que el gobernador Omar Perotti aspira a debatir en las próximas sesiones extraordinarias, Lifschitz visitó el miércoles pasado al jefe del Palacio de los Leones.

Durante la reunión de carácter extraoficial, Javkin y Lifschitz abordaron temas varios, incluida la emergencia en seguridad. Aunque, según deslizaron en ambas veredas, no hubo definiciones importantes.

Pocas horas antes del cónclave, Javkin había afirmado respecto de la emergencia en seguridad: "Hay que construir un consenso legislativo para poder tener esas herramientas".

El martes, intendentes frentistas y radicales se reunieron en Rosario para definir aportes a la inminente reactivación del debate de la emergencia santafesina.

Las partes volverán a encontrarse el martes próximo en la capital provincial, en el marco de una jugada que metió ruido en el Frente Progresista (FPCyS).

Es que Perotti aseguró que insistirá para lograr la sanción de una ley de emergencia en seguridad, incluida en el paquete de medidas rechazado en la Cámara de Diputados provincial en diciembre pasado. Una decisión motivada por la apremiante coyuntura, pero que también pretende capitalizar el aval de los intendentes opositores.

En tanto, Javkin recibió ayer a Contigiani y a Boasso. A través de su cuenta de Twitter, el diputado resumió el encuentro en la Municipalidad: "Con Pablo nos conocemos desde muy jóvenes. Se muy bien de sus cualidades humanas para convocar a una Rosario que fortalezca el diálogo, el encuentro y la escucha".

Contigiani dejó de representar al socialismo tras oficializar su posición en contra del aborto legal y Boasso, luego de distanciarse de la estructura macrista, apoyó la candidatura de Javkin a la Intendencia.

