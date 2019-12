El ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Saín, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se reunieron para empezar a definir aspectos del trabajo en conjunto sobre la seguridad pública en lo inmediato y a largo plazo, según destacaron ambos tras el encuentro. "No hay forma de hacer una estrategia seria en materia de seguridad pública sin el municipio de Rosario", manifestó Saín, mientras que Javkin destacó: "En este tema nadie puede eludir su responsabilidad".

"Tenemos una disposición muy grande de trabajar en forma conjunta en muchos aspectos de la vida pública", remarcó el ministro de Seguridad, quien recordó que ambos están unidos por "una vieja relación política, institucional y muy afectuosa que favorece este trabajo conjunto", además de remarcar que coinciden en el diagnóstico y la forma de abordar los problemas.

"En este tema nadie puede eludir su responsabilidad, cada uno con sus funciones diferentes"

Saín aseguró que "no hay forma de hacer una estrategia seria en materia de seguridad pública sin el municipio de Rosario" y adelantó que trabajarán con una "estrategia más integral" y "de una manera diferente. Estamos haciendo una evaluación de lo que encontramos, me da la impresión de que no había una política concienzuda y planificada en materia de seguridad pública".

"Gobierno local y gobierno provincial acá tienen que ser uno solo", enfatizó, y deslizó que en la reunión se trataron algunas medidas puntuales para Fin de Año y también los delineamientos de un plan a largo plazo, el cual incluye "una tercera pata en la seguridad pública que es con fuerzas federales".

Por su parte, Javkin dijo que "la reunión de trabajo fue extensa porque es un tema en el que hay mucho por hacer".

"En este tema nadie puede eludir su responsabildad, cada uno con sus funciones diferentes", precisó, y sostuvo que de aquí en adelante la ciudadanía va a advertir "distintos niveles del Estado trabajando permanentemente sobre los problemas de la seguridad pública".

Insistió en que la Intendencia aspira "a tener la mejor relación con el gobierno provincial y hacer lo mismo en la conexión la Nación", y aseveró: "La Argentina en la cual peleamos mucho y no solucionamos ningún problema, agota a los ciudadanos. Acá el camino es otro".

Los audios "picantes"

En tanto, el ministro Saín también se refirió a los audios que se filtraron, en los que se lo escucha ordenando al posteriormente removido titular de la Unidad Regional II de Policía, Marcelo Gómez, el restablecimiento "inmediato" de la custodia de edificios judiciales, y sentenciaba: "La cosa se va a poner picante".

"Me desagradó que un audio de la conducción política a un subordinado tenga difusión pública", aseveró, además de sugerir que fue el comisario Gómez quien dio a conocer el mensaje de voz: "De mi lado no salió... Somos dos, el tango se baila entre dos...".