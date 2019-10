"Fue una reunión corta. Para discutir la situación de Rosario y las prioridades que tiene la ciudad centradas en los temas sociales". Así resumió el intendente electo de Rosario, Pablo Javkin, la reunión que mantuvo esta tarde junto al gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, y el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández.

Tras el encuentro que tuvo, pasadas las 15, en un hotel céntrico de la ciudad, Javkin reveló que Perotti lo "invitó a tomar un café" y que Fernández se mostró "muy interesado en conocer la cuestión social, de seguridad, de hábitat y el impacto que tiene el ciclo económico en la situación social de Rosario".

Consultado sobre la periodicidad de las reuniones que mantiene con Perotti, en diálogo con La Capital manifestó: "Con Perotti tengo una relación de mucho tiempo. Ya nos reunimos varias veces y hoy surgió esta posibilidad, me junté con mucho gusto. Me pareció importante. Y no descarto la posibilidad de que haya un reencuentro de los tres, en caso de que Fernández llegue a la Casa Rosada en diciembre próximo".

Y agregó: "Esta situación debería ser la normalidad en Argentina. Más allá de los orígenes políticos de cada uno, poner por delante las agendas públicas. Estos mecanismos son los mejores".

"Soy intendente electo de Rosario, y Perotti el gobernador electo de Santa Fe. Me parce un hecho positivo. En este tiempo me reuní con casi todo el espectro político de la ciudad y del país. Esto puede traer polémica porque algunos están muy acostumbrados a la grieta", manifestó.

Y continuó: "A mí me parece un hecho positivo que me convoque el gobernador electo con el candidato a presidente que respalda y ha tenido un respaldo popular importante. Con mucho gusta conversamos sobre los problemas de Rosario. Si nos toca trabajar en común ese va a ser el camino. Tenemos que animarnos a tomar como normal esto. Y no tomar a la política como una guerra que no se puede hablar. Lo dije durante toda mi campaña, es un tiempo de unir".

Ante la consulta sobre si mantuvo alguna reunión con el presidente Mauricio Macri, contestó: "No he tenido. Y no tendría inconveniente. Lo haría. Es un momento importante. Valoro el gesto de Perotti y Fernández. Es una reunión en carácter de intendente electo".

Javkin también reveló cuándo anunciará su gabinete. "Tengo la idea de anunciarlo pasado la elección presidencial. Pido paciencia. Plantee que iba a ser un gabinete donde se va a acoplar gente que no viene del ámbito público, y eso a veces también implica resolver cuestiones personales y laborales. También es proteger a los que se animan dar el salto. Estoy muy contento por cómo viene el proceso hasta acá. vamos a cumplir lo que dijimos: pluralidad, paridad, diversidad de orígenes políticos y trabajos anteriores, público-privado. Va a ser un muy buen equipo para los desafíos grandes y fuertes que la ciudad tiene".

Asimismo, reconoció que su "principal preocupación" de cara al inicio de su gestión como intendente es el pago de los sueldos. "La situación financiera es una prioridad a resolver porque venimos con situaciones complejas".