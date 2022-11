Javkin le hizo una "aclaración" a Rodríguez Larreta: "La seguridad no es competencia municipal"

El intendente Pablo Javkin le "aclaró" al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que la seguridad "no es competencia municipal", luego de que uno de los presidenciables de JxC señalara en una entrevista radial que "no elegiría" a Rosario como ciudad para vivir y que allí "se ocuparon de la salud pero no de la seguridad".