Javkin: "El domingo David le gana a Goliat"

Ante un auditorio colmado de rosarinas y rosarinos el precandidato a intendente por Arriba Rosario, Pablo Javkin, junto con la precandidata a concejala María Eugenia Schmuck y el precandidato a senador Nicolás Gianelloni, realizó su cierre de campaña previo a las Paso. El evento contó con la presencia de todos los equipos técnicos que acompañaron a Javkin en el desarrollo de las propuestas de gobierno, bajo la conducción del periodista rosarino y amigo, Gerardo Rozín.

Frente a un salón repleto de asistentes, Javkin reflexionó: "Este domingo empieza un tiempo nuevo. Estoy preparado para ordenar la ciudad. Al intendente no lo va a poner ni el gobernador ni el presidente, ni la ex presidenta. Lo van a elegir los rosarinos. Les pido el voto mirándolos a la cara".

Con entusiasmo frente a la audiencia, Javkin recordó: "Alguien me decía «ésto es David contra Goliat» y sí, fue una campaña muy despareja. Fue contra Goliat, contra los parientes de Goliat, contra los empleados de Goliat, contra el socio de Goliat. No me preocupa. Un día ganó David".

"Cumplimos con lo que nos propusimos en esta campaña: hacerla con austeridad y presentando todas las semanas una nueva propuesta", aseguró el precandidato por la interna del Frente Progresista.

"La prioridad para el futuro de la ciudad es cuidar a nuestros pibes y jóvenes. Tenemos un concepto que es llegar antes en materia de adicciones, acoso escolar y todas las situaciones violentas para nuestros pibes y jóvenes. El Estado debe llegar antes, porque después es muy costoso", enfatizó.

"El marketing, los regalos, las campañas millonarias para conseguir un voto, eso no va más. Hicimos campaña con un libro de 75 medidas de gobierno. Cuando sea intendente voy a rendir examen ante la gente", aseveró.