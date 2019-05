Javkin afirmó que "en el debate no se puede engañar a la gente"

El candidato a intendente del Frente Progresista Progresista Cívico y Social, Pablo Javkin, se refirió esta mañana al debate del próximo domingo que compartirá con los otros postulantes a la intendencia de Rosario. "En el debate no se puede engañar a la gente", planteó Javkin.

En una visita a los estudios de La Ocho, el representante del oficialismo consideró que el cruce de opiniones con otros candidatos a ocupar el Palacio de Los Leones "es una buena instancia para que el político cuente lo que quiere hacer e intercambiar conceptos" con los otros postulantes.

"A veces hay un abuso de la comunicación política, pero la gente nos conoce porque vivimos en la ciudad. Y también (en la campaña electoral) se exageran cosas como si quisieran engañar a la gente, y en el debate no se puede engañar a la gente. Hay que ir con naturalidad a plantear los argumentos. Me parece valioso y saludable hacer un debate", expresó Javkin.

En otro orden, el político sostuvo que no hay divergencias internas en el Frente Progresista tras las elecciones Paso de abril.

"Soy candidato del frente y estoy acá porque la gente me eligió. Hicimos una propuesta parar renovar el Frente desde adentro", manifestó, y enseguida agregó: " Cada uno debería preocuparse por su espacio y no esconder a quien representa, por no quitar de los carteles la fuerza a la que uno representa. En mi caso, fui candidato por el Frente Progresista y tuve que pelear mucho durante cuatro años, y peleé esta vez y esta vez la gente me hizo ganar. Nadie se tiene que enojar con eso. Al contrario, fue positivo para el Frente porque lo une, y para los adversarios porque deberían valorar que los rosarinos siempre usan su libertad a la hora de elegir".