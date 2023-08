Javier Milei aseguró que si hay protestas violentas lo van a "tener que sacar muerto de la Casa Rosada"

“La pregunta es qué hago. Si tiran piedras, los meto presos, porque a la gente no le va a faltar la asistencia, pero saco a los intermediarios, a los chorros, saco a los que usan esto para arruinarle la vida a los argentinos de bien. Si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto de ahí, a mí no me van a sacar”, advirtió este martes el dirigente libertario en una extensa entrevista con LN+.