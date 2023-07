Itaí Hagman: "El FMI que se tomó vacaciones y recién luego efectuaría los desembolsos para la Argentina"

Itaí Hagman es economista, docente universitario, diputado nacional y coordinador de la campaña electoral presidencial de Juan Grabois, dentro de Unión por la Patria (UP). En exclusiva con La Capital, en la sede del local partidario de su agrupación Patria Grande (barrio de San Telmo, Capital Federal) dentro del Frente de Todos, expone su mirada crítica a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Considera que el acuerdo con el FMI de marzo de 2022 (que votó gran parte del oficialismo y casi toda la oposición) “intranquilizó la economía argentina, por eso no lo votamos”.

Pertenezco a un sector de Unión por la Patria que fue crítico con el acuerdo con el FMI, de hecho, no lo votamos. No se cumplió con la expectativa que había por parte de quienes votaron a favor que era que ayude a "tranquilizar la economía", como utilizaba el término el (ex) ministro Martín Guzmán: La economía está más intranquila desde que se hizo ese acuerdo, nosotros pensamos que hay que rediscutir el acuerdo con el Fondo desde cero.

Paga ganar tiempo, para un gobierno al que le quedan pocos meses de mandato. Sin embargo, el gobierno que asuma en diciembre, sea Unión por la Patria o JxC tendrá que discutirlo de nuevo. Obviamente si lo renegocia la actual oposición va a ser un acuerdo mucho peor, seguramente va a incluir las famosas “reformas estructurales” como le dicen ellos que son básicamente la reforma previsional, quitar derechos laborales, hacer un ajuste fiscal más formal, etc.

¿Y si gana Unión por la Patria?

Si ganamos nosotros también creo que en nuestra discusión de las Paso este es un punto nodal, de cómo se va a parar enfrente al Fondo. Que nosotros no hayamos sido capaces de utilizar el contexto de la pandemia y luego de la guerra cuando se discutió en marzo del año pasado y ahora de la sequía para que se flexibilicen unas cuestiones y ponernos de acuerdo creo que es un déficit nuestro. Me da la sensación, más bien es una suerte de ganar tiempo más que utilizar la realidad de la situación económica argentina, golpeada por la sequía y con un problema de divisas que era imposible de prever porque faltan 20 mil millones de dólares.

Cuando se aprobó el acuerdo en marzo de 2022, terminó prevaleciendo la idea de que “era peor no acordar”, y que “no había correlación de fuerzas favorables” para impulsar una discusión más dura…

Lo que pasa es que si cuando tenés la plata hay que pagar y cuando no tenés la plata no tenés la correlación de fuerzas favorables, el único resultado siempre con el FMI es para atrás. E incluso, esto es un tema que cuando se discutió el acuerdo en marzo de 2022 también fue importante, si la correlación de fuerzas te obliga a vos como gobierno a afirmar algo que no es bueno, que puede pasar, porque la correlación de fuerzas existe, entonces hay que decirle al pueblo que estás firmando lo que no es bueno, pero que no te queda otra, porque si no, vamos al default.

¿Desde el sector de Juan Grabois plantean una conducta tipo “lo hago porque no hay más remedio, pero no es algo bueno”?

Claro, no digas que esto es maravilloso y que todo va a andar bien porque después la realidad, el pueblo la ve y dice “vos me dijiste que nos íbamos para arriba y nos fuimos para abajo”, al menos decile a la gente “esto es malo, pero no quedaba otra que firmarlo”. Me parece que ahora pasa un poco lo mismo, uno de los problemas del acuerdo original es que nosotros no renegociamos la deuda de Macri, sino que pedimos un nuevo crédito al fondo para pagar la deuda de Macri.

¿Eso es peor que si fuera la refinanciación del crédito original que tomó Macri?

Vos tenés vencimientos, como el actual del 31 de Julio. Tenés un acuerdo en que el fondo te gira los desembolsos del nuevo crédito y con eso pagas los del anterior, si el Fondo no los gira porque considera que no cumpliste igualmente tenés que pagar. Podes decir, si vos no me mandas la plata, fenómeno, yo no te pago, esto es un acuerdo, si se cae, se cae todo; acá se cae solamente la parte que ellos nos tenían que mandar; pero la parte que nosotros les tenemos que pagar no se cae porque el acuerdo de marzo de 2022 fue nuevo crédito. Estamos convencidos de que con este esquema no hay posibilidades de estabilizar la economía argentina, solo lo podemos hacer con una renegociación de la deuda con el fondo que se salga de las recetas tradicionales del fondo. No es ideológico ni un empecinamiento, es una posición pragmática para no desestabilizar, en un país con la historia de argentina de la inestabilidad sobre todo cambiaria.

Ahora el compromiso de los desembolsos está, para agosto y noviembre, luego una nueva revisión.

Massa trata de ganar tiempo para llegar a diciembre, o al 13 de agosto; y tratando de tomar medidas que le pueda vender al FMI como correcciones de su agrado, como por ejemplo esto de la semi devaluación, porque no es una devaluación del tipo de cambio oficial, pero es un encarecimiento de los dólares para unos rubros a través de la vía fiscal, que veremos si alcanza.

Falta el acuerdo formal, aunque la definición política está y ya se anunció.

Ahora dicen el FMI que se van de vacaciones, entonces la gente tiene que esperar, fijate cómo funciona esto que la Argentina está al borde de un precipicio y tienen que esperar que se vayan de vacaciones y cuando vuelven vemos si nos dan la plata. Si yo fuera gobierno sería mejor decir “estamos en manos de un grupo de gente que se fue de vacaciones y cuando vuelven ven si se cargan o no a la Argentina”. Hacerles pagar un costo porque hay un país en el medio, que tiene arriba del 40% de pobreza y que si le impactara una crisis económica producto del default con el fondo no me quiero imaginar qué pasa con la inflación y la pobreza.