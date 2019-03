"Tenemos que cuidar que Rosario no entre en la grieta, esta lógica perversa que nos quieren imponer y que no le resuelve los problemas a la gente". La definición la dio esta mañana la precandidata a intendenta por el Frente Progresista, Verónica Irizar. La edila adelantó cuáles serán sus principales propuestas en caso de ganar las elecciones. Y destacó los 30 años de gobierno socialista en la ciudad.

En una entrevista en el piso de "Zysman 830" de La Ocho, Irizar dijo que "Rosario es una ciudad distinta, con un sistema de salud pública como no hay en otras, con un centro de salud a menos de 15 cuadras de cada vecino en los barrios más vulnerables y hospitales de alta complejidad, como el Heca y el Vilela. Y tenemos que cuidar esa salud pública".

En este sentido, y frente a las promesas de Cambiemos de sostener esas políticas en caso de llegar a la intendencia, se preguntó: "Quisiera ver cómo pueden sostener un sistema de salud pública cuando a nivel nacional su propio gobierno eliminó el Ministerio de Salud, cuando vemos que faltan en los hospitales vacunas y los insumos más básicos".

La precandidata a intendenta invitó a pensar cómo sería la ciudad con un gobierno macrista: "A nivel nacional priorizaron los intereses de los grupos más concentrados económicamente y les importó muy poco la gente. Con medidas donde el ajuste se la hacen pagar a los más vulnerables".

casi 2 millones de personas cayeron en la pobreza en 2018. Irizar cuestionó a Cambiemos de "abandonar las promesas de campaña, como bajar la inflación y reducir la pobreza", en referencia a los datos de la UCA, que ayer reveló que

Violencia. En otro tramo de la entrevista con La Ocho, Irizar dijo que "la mayor parte" de los hechos de violencia que sacuden a la ciudad "está asociada a la pobreza" y que "no podemos tener un país donde tres de cada diez argentinos están excluidos".

La postulante a suceder a Mónica Fein dijo también que desde este espacio vienen "construyendo un Estado distinto en Rosario, donde todo lo que se hizo en estos años fue generar un Estado con tejido social, una red que permite que la situación social no sea más terrible en Rosario". Aseguró que "en Rosario la gente sabe que tiene un derecho a la salud, que está garantizado y que nadie se muere por un problema de salud, por no tener los recursos para afrontar un tratamiento".

La grieta. Irizar también cuestionó al justicialismo, que lleva al edil Roberto Sukerman como precandidato a la intendencia. Y apuntó: "Quiero saber de qué se puede hacer cargo Sukerman, ¿de qué peronismo? ¿Se hace cargo de decir que es kirchnerista? Siento que a Sukerman le da vergüenza decir que es kirchnerista".

"Tuvieron doce años, los mejores años económicos y los desaprovechamos", señaló la edila del Frente Progresista, para quien "no hubo derrame de las políticas del kirchnerismo".

"Hubo avances en algunos temas y asistencia monetaria, pero no una política integral que cambiara la calidad de vida de la gente", agregó.

Dijo también que durante los doce años del kirchnerismo "hubo una discriminación constante hacia la ciudad, no cumplieron con la coparticipación y la grieta se expresa en esto". Explicó que "la deuda del fallo de la Corte es porque el kirchnerismo durante años no cumplió con la coparticipación ni nos dio los recursos que eran de los santafesinos y los rosarinos, y hoy Cambiemos no paga. Tanto de un lado como del otro ningunean a los rosarinos y a los santafesinos".

30 años. Consultada sobre los 30 años de gestión socialista en la ciudad, contestó: "Me hago cargo de estos 30 años porque creo que han sido los que transformaron verdaderamente a la ciudad, construimos el mejor sistema de salud pública y lo que nos propusimos hacer, lo logramos. Seguro que falta, pero estoy más preparada que nadie para llevar adelante lo que está faltando".

Narcotráfico. "Estamos interviniendo en los barrios más complejos y conozco los índices de la ciudad y cómo hay que avanzar", afirmó la edila sobre la narcocriminalidad. Dijo que hay tres fiscalías federales con poco personal. Y ante esto, agregó: "Escucho al candidato de Cambiemos (Roy López Molina) plantear que va a sacar a patadas a los narcos ¿Con qué recursos lo va a hacer?", apuntó Irizar.

Y agregó: "Asumimos los problemas y damos la cara. No me escondo como otros. Creo que López Molina está demostrando que le da miedo dar la cara en los barrios".