Irizar: "Somos la garantía de que Rosario no va a retroceder"

"Somos la única garantía de que Rosario no va a retroceder", afirmó la precandidata a intendenta, Verónica Irizar, y aseguró que cuenta con "un gran equipo para que la ciudad marque el rumbo productivo de la Argentina". Al participar del remate del primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario, remarcó que "ninguna otra fuerza política puede mostrar un staff integrado no solo por los partidos del Frente Progresista sino también con independientes, porque pensamos en los mejores hombres y mujeres para construir un futuro juntos".

"Me toca encabezar un nuevo liderazgo en la ciudad, que tiene que ser más abierto, con más escucha, y con mucha más interacción del sector privado. Una de mis obsesiones es llevar a Rosario a ser la ciudad más pujante de toda la Argentina. Tenemos las condiciones y el potencial. Este pensamiento está muy asociado a mi historia de vida, a la elección de mi carrera universitaria, y creo que tenemos todo para ser la ciudad que marque el rumbo argentino en el desarrollo productivo", destacó Irizar.

Al mismo tiempo, la precandidata a intendenta resaltó que "la ciudad tiene el puerto, el aeropuerto que está siendo transformado, las universidades, el Conicet y el Polo Tecnológico para aprovechar en este camino". Y luego, agregó: "Hay que pensar estratégicamente cuál es la matriz productiva, en un gran plan de competitividad en la ciudad, y llevarlo adelante junto al sector privado siendo el Estado local el que motorice ese proyecto de desarrollo".

Con respecto a los comicios del domingo próximo, Irizar detalló que en las urnas "se empieza a definir la Rosario que queremos, si apostamos por una ciudad liderada por quienes representamos renovación, experiencia y equipos o improvisación". Y expresó: "En mi caso, sí puedo mostrar un balance positivo gestionando. En la secretaría de Hacienda de la Municipalidad administré más de 100 mil millones de pesos, con mucha eficiencia y honestidad, algo que no es menor en la Argentina que vivimos, donde también hay que saber tomar decisiones".

"Yo siempre estuve en el mismo lugar, en la misma vereda, la de defender la ciudad y la gente lo sabe, por eso les pido que nos acompañen, porque tenemos un gran futuro. Estoy preparada, soy una mujer joven, conozco mucho la gestión, nadie me tiene que explicar cómo se gobierna ni lo que son los resortes administrativos de la Municipalidad".

Convencida, consideró que "Rosario no puede retroceder, tiene que seguir avanzando, nunca entró la grieta ni la corrupción y no puede entrar el ajuste ahora, estamos seguros que la nueva etapa empieza a construirse el domingo, porque los rosarinos no quieren ser manejados por los porteños y porque el Frente Progresista tiene muy en claro cómo se gobierna, cómo se gestiona el Estado y puede dar cuenta de todo lo hecho en estos años, sobre todo en obras, salud pública, cultura y espacios públicos".