La precandidata a intendenta del Frente Progresista, Verónica Irizar, llamó "a cuidar a Rosario de los que nunca la defendieron", y pidió que el próximo domingo "rosarinos y rosarinas puedan acompañar con su voto a un proyecto político que garantiza que la grieta no ingrese en la ciudad".

"Somos la única garantía de que continúe lo bueno en esta ciudad con los cambios que exige el futuro", manifestó.

Durante una nueva recorrida, dialogando cara a cara con vecinos y vecinas de toda la ciudad, Irizar planteó "la importancia de que Rosario no retroceda y pueda avanzar hacia los desafíos del futuro". Para eso, resaltó, "no podemos permitir que improvisados o gente sin equipo, gobiernen la ciudad". Y subrayó: "Muchísimo menos podemos poner a esta hermosa ciudad en manos de corruptos y candidatos que sólo se acuerdan de la ciudad cada dos años, con una elección de por medio".

"Detrás de la grieta se oculta lo peor de la política. Es un negocio funcional a uno y otro lado, que no le soluciona los problemas a la gente", sostuvo la precandidata del Frente Progresista. Asimismo, aseguró: "El próximo domingo se podrá elegir entre experiencias, trayectorias y recorridos, pero también los equipos que acompañan a cada candidato. Y si hay algo que me enorgullece es la preparación de nuestros equipos, con una nueva impronta que garantizan sostener lo hecho pero pensando en el futuro de la ciudad".

La ex secretaria de Hacienda municipal hizo hincapié en que "Rosario es la casa de todos, y nadie le deja la llave de su casa a descuidados o a quien no le tiene confianza", y detalló: "Yo les pido a los rosarinos que en este primer paso que se da el 28 de abril que vean bien y analicen dónde estuvo cada candidato en cada lugar. De mi lado estoy muy segura que he defendido siempre los intereses de la ciudad, con trabajo y transparencia, como cuando me tocó administrar el presupuesto y cuidar cada peso de la ciudad, que no es un valor menor para la política argentina".

"La defensa de la ciudad no puede ser solo discursiva. La grieta no le ha solucionado los problemas a la gente, y muchísimo menos a Rosario. Por eso debemos defender y reclamar los recursos de esta ciudad que tanto le da al país, y como intendenta seré quien encabece ese reclamo: sé más que nadie cuáles son los problemas que existen en la ciudad, y es por eso que desde el primer día voy a gobernar para solucionarlos, sosteniendo y mejorando lo que está bien", desarrolló Irizar.

Al mismo tiempo, la precandidata a la intendencia planteó que "tener una ciudad más productiva, más ordenada y con un Estado más cercano a los vecinos" son sus prioridades a la hora de llevar adelante su gestión. "Recorro cada día todos los barrios de la ciudad, me reúno con empresarios, comerciantes y todos los actores de la sociedad civil, y sé cuál es la agenda de los barrios. Mi compromiso es con ellos, y seguir construyendo junto a los rosarinos la ciudad que queremos".