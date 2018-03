Investigarán la denuncia por espionaje a los Maldonado

La Cámara Federal porteña ordenó ayer que sea investigada en los Tribunales Federales de Comodoro Py una denuncia por espionaje a la familia del joven Santiago Maldonado, tal cual había solicitado su hermano Sergio.

El pronunciamiento del tribunal se produjo luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera a Esquel la denuncia que había sido hecha por la legisladora Myriam Bregman.

La familia de Maldonado estaba en desacuerdo con esa decisión y la recurrió para evitar que la causa quedara en manos del cuestionado juez de Esquel, Guido Otranto, quien investigó la desaparición del joven Santiago hasta que fue apartado por falta de imparcialidad.

Ahora, el camarista Martín Irurzun sostuvo que la denuncia que apunta contra la Gendarmería debe investigarse en la Capital Federal y Rafecas será el encargado de llevarla adelante.

"Los argumentos expuestos en la impugnación y en la audiencia oral, en torno a la hipótesis sobre eventuales partícipes de las actividades denunciadas, sobre los diferentes espacios territoriales en que se habrían detectado y sobre dónde deberían concretarse las medidas mínimas de investigación, persuaden de la necesidad de mantener, al menos de momento, la intervención del magistrado que previno", sostuvo Irurzun en su fallo.

La resolución se conoció menos de 24 horas después de que Sergio Maldonado, hermano de Santiago, junto a Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y el Ceprodh argumentaran ante la Cámara que las órdenes para que la Gendarmería monitoreara sus movimientos habían sido emitidas por el Ministerio de Seguridad, causa en la cual ya está imputado Gonzalo Cané, uno de los funcionarios que intervino en el caso.

"El gobierno utilizó el caso"

En otro orden, Sergio Maldonado advirtió este miércoles que el gobierno fue "el que más utilizó políticamente el caso", al tiempo que afirmó que la aparición del cuerpo del artesano "planteó más dudas, porque la autopsia no dijo nada" sobre las circunstancias de su fallecimiento.

"Políticamente, el que más utilizó el caso fue el gobierno. Oh, casualidad, apareció un par de días antes de las elecciones, el juez salió a decir que no tuvo signos de violencia, el presidente sólo lo nombró ante Bono, de U2, al pasar en un ascensor y después no esperó ni a cortar con mi vieja para decir que se solidarizó con mi familia. Si realmente lo hubiera sentido, lo habría seguido haciendo después, pero no lo hizo", sostuvo el hombre.

Sergio también se quejó de que la desaparición de su hermano fue utilizada por "algunos opositores que tal vez se puede interpretar que lo usaban para tratar de desestabilizar al gobierno".

Consultado sobre si aceptaría reunirse con la ministra Bullrich, manifestó: "No, porque hay cosas de las que no se vuelve atrás. Es alguien que nos acusó de mentirosos, que nos acusó de no dar muestras para el ADN cuando lo habíamos hecho".

"Yo la única forma en la que me iba a reunir con este gobierno era si Santiago aparecía con vida, por lo que no tengo razones para reunirme. Con Macri obviamente menos, porque estuvo a 70 kilómetros del lugar y no fue capaz de levantar el teléfono para llamarnos", subrayó.

A la vez, se quejó de que "la causa todavía no empezó" y señaló que "la aparición del cuerpo lo único que hizo fue cerrar el hábeas corpus y plantear más dudas", ya que "la autopsia dice únicamente la causa de la muerte, no dice cuándo, ni dónde, ni cómo murió".

tristeza. Sergio y su esposa el día que se enteró del fin de Santiago.