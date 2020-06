Investigan delitos de lesa humanidad

La fiscalía federal de Reconquista investiga si en Vicentin hubo complicidad con el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, tras recibir días atrás la declaración de Oscar Zarza, un ex trabajador de la cerealera que contó que en 1976 fue secuestrado en dos oportunidades por su actividad gremial.

El fiscal federal Roberto Salum escuchó el testimonio de Zarza, quien contó que fue secuestrado en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura, y luego en noviembre del mismo año.

"Me detuvieron en la fábrica, a poco de entrar a trabajar, y me hicieron un acta con una máquina de escribir que les dio personal de la empresa. El que facilitó todo era un capataz al que le decíamos El Sapo Vicentin, pero no era parte de la familia dueña de la firma", señaló Zarza.

El trabajador, que tiene más de 70 años, vive en la ciudad santafesina de Avellaneda y es conocido con el apodo de Cacho, relató que lo liberaron en febrero de 1976.

El 2 de noviembre de ese año volvió a ser secuestrado. Ese día las fuerzas de seguridad hicieron lo propio con 14 delegados sindicales en Vicentin.