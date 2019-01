Internaron en grave estado al ex presidente De la Rúa

El ex presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, fue internado el martes en el Hospital Universitario Austral, ubicado en el partido bonaerense de Pilar, y anoche permanecía allí en una sala de cuidados intensivos. Según los primeros datos, su estado de salud era grave y los médicos lo mantenían en un coma inducido.

Al ex mandatario tuvieron que colocarle tres stents debido a que padece serios problemas coronarios. Esa es la razón por la que al cierre de esta edición permanecía en terapia intensiva.

El ex jefe de Estado sufrió dos infartos en octubre y en mayo del año pasado. La primera vez le habían colocado un stent. Sin embargo, sus problemas cardíacos se remontan a la época en que todavía ocupaba la presidencia.

De hecho, cuando era presidente tuvieron que hacerle una angioplastia para desobstruirle la arteria coronaria derecha.

La salud del dirigente radical cordobés de 81 años también generó preocupación cuando en enero de 2016 fue operado por un malestar en la vejiga. Otro antecedente serio es que en agosto de 2014 ya había sido intervenido por fallas del corazón.

De acuerdo a los primeros datos, primero habrían intentado internarlo en otro nosocomio de la Capital Federal, pero la falta de camas obligó a trasladarlo hasta Pilar. El Hospital Universitario Austral, donde permanece internado en coma inducido, es uno de los de mayor prestigio del país.

La noticia sobre la internación y el preocupante estado de salud del ex presidente comenzó a circular anoche y al cierre de esta edición no había muchas precisiones. De la Rúa fue presidente entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, cuando tuvo que abandonar el cargo por una grave crisis económica y social. Estuvo al frente de la Casa Rosada durante dos años y diez días.





