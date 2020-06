Intensas reuniones del subinterventor en la firma

El subinterventor designado en Vicentin por el gobierno nacional, Luciano Zarich, completó ayer otro día hábil de trabajo reuniéndose con los equipos del Ministerio de Producción de la Nación que indagan sobre el estado de la compañía que entró en default por u$s 1.400 millones.

El delegado del gobierno nacional se constituyó en la sede de la empresa debido a que el interventor, Gabriel Delgado, se recupera de una operación. Lejos del accidentado intento de ingresar a la sede de la compañía la semana pasada, fuentes cercanas al subinterventor señalaron a La Capital que esta vez fueron recibidos "con mucha tranquilidad y en un ambiente de amabilidad".

Zarich fue reconocido ayer por el juez de Reconquista que está a cargo del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, como parte de la intervención de la empresa, lo cual es a su vez un reconocimiento a la intervención en sí mismo.

El gobierno nacional decidió intervenir Vicentin para rescatar a la empresa de un default que se encuentra entre los más grandes y más extraños de la historia reciente en el agro. De ese modo, buscan garantizar la continuidad de la empresa y ayudar a que cobren los 2.600 acreedores de la empresa. Unos 2 mil son comerciales, es decir que son productores, cooperativas y acopios que reclaman unos u$s 350 millones. El Banco Nación, principal acreedor privado, reclama unos u$s 310 millones, a los que se suman otros bancos públicos y organismos fiscales. Otro tercio de la deuda, y algo más (unos u$s 400 millones) están en manos de bancos extranjeros que acaban de pedir un "discovery" en la Justicia de Nueva York. Un hecho curioso, o no, de la convocatoria de Vicentin es que accionistas de la empresa, firmas vinculadas y compañías asociadas, verificaron créditos por $ 5.400 millones.