El intendente de Venado Tuerto, José Luis Freyre, habló ayer sobre el procesamiento que le dictó el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de una investigación por un supuesto fraude en contra de la administración pública. "Seguiremos insistiendo en nuestra inocencia. Duele que ocurran las cosas de este modo, porque es más que sospechoso que coincidan con los tiempos electorales", manifestó.

Bonadio procesó el jueves pasado a 92 intendentes y ex intendentes y presidentes comunales, entre ellos ocho santafesinos, como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos.

Para Freyre, la confirmación de su procesamiento cayó como un balde de agua fría: "Me duele porque laburamos incansablemente. La verdad es que no tengo ningún problema en rendir cuentas abiertamente".

"Siempre fuimos transparentes y no tenemos nada que esconder", aseveró, para luego resaltar: "Soy el único funcionario que presenta su declaración jurada. Todo el mundo me conoce y sabe cómo me muevo. No ocurre lo mismo con el resto de los funcionarios, senadores, diputados y concejales. No se sabe cuánto ganan ni en qué usan los recursos".

"Tomamos esto con dolor, porque hay que recordar que me tocó estar dentro de un procesamiento general que involucra a 92 intendentes", concluyó el justicialista.

Según Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.

"Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos sin que, a la postre, hayan sido cumplimentados", sostuvo el magistrado.

A su turno, Mónica Stumpo (ex jefa comunal de Serodino), otra integrante de la lista de santafesinos procesados por el juez, sentó posición.

"No lo esperaba. Cuando en su momento fui a declarar presenté toda la documentación correspondiente, que estaba bien. Creo que entré en un paquete", graficó, en declaraciones a La Ocho.

El senador provincial Guillermo Cornaglia (ex presidente comunal de Bouquet), quien integra la lista de santafesinos procesados por Bonadio por presunta malversación de fondos con un programa de manejo de residuos, también fustigó al magistrado.

"En su momento me presenté ante la Justicia con la documentación que certifica el uso de esos fondos. ¿Por qué me procesó el juez? Es algo que me gustaría preguntarle a Bonadio", sentenció.