Indagatorias para Aníbal Fernández y Abal Medina

El fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá hoy la citación a declaración indagatoria, inhibición de bienes y prohibición de salida del país de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, de los ex coordinadores de Fútbol para Todos (FPT) Gabriel Mariotto y Pablo Paladino y del empresario Alejandro Burzaco (ex CEO de Torneos y Competencias, TyC).

Si bien el fiscal ya firmó su dictamen, el texto llegará recién hoy al despacho del magistrado Daniel Rafecas porque ayer no hubo actividad tribunalicia debido al asueto por el Día del Empleado del Poder Judicial.

Por su parte, la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió retomó su histórico enfrentamiento con Fernández al afirmar que le pareció "maravilloso" que el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner se viera envuelto en las recientes denuncias por supuestos pagos de coimas para televisar los partidos de Fútbol para Todos (FPT).