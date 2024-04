Incidentes en Plaza de Mayo durante la protesta de ATE en contra de los despidos

“Hoy desde temprano pusimos incómodo al Gobierno porque no puede publicar ninguna lista de ñoquis y la causal de despidos que invocaron se desvanece frente a los ojos de toda la sociedad”, indicó Rodolfo Aguiar. El sindicato va a volver a convocar a sus instancias orgánicas para… pic.twitter.com/n9VymHlbh3

Además, exigieron la reincorporación de todos los trabajadores cesanteados e instaron a la oposición que rechace en el Congreso el DNU 70/2023 de desregulación de la economía.

En ese marco, Aguiar destacó el “contundente” paro en todo el país y reclamó al gobierno que “publique el listado de los ñoquis”.

“Si el gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no pudo acreditar en ningún caso la causal invocada de la no prestación de servicios", expresó.