El diputado nacional por Cambiemos se refirió a la convocatoria que hizo Mauricio Macri a los gobernadores para el próximo martes. Criticó la actitud del gobernador Miguel Lifschitz, quien se negó a participar de la reunión en Casa Rosada.

"Frente a esta compleja situación que estamos viviendo no hay que negarse a hablar. Es irresponsable e incoherente la actitud del gobernador Miguel Lifschitz de no ir a la reunión convocada por el presidente Mauricio Macri. Los dirigentes socialistas se quejan de que no los reciben pero cuando los convocan no van. Es una característica de ellos tener un doble discurso", afirmó Lucas Incicco, tras la negativa del gobernador santafesino a participar de la reunión del próximo martes en Casa Rosada.

"En situaciones críticas de tanta sensibilidad, la dirigencia política debe tener responsabilidad y madurez. Tenemos que ponernos todos a tirar del carro para sacarlo adelante y no tratar de sacar mezquinas ventajas electoralistas", dijo el diputado nacional.

"Buscamos una solución que dé una respuesta a los pedidos de todos. El gobierno quiere dialogar con todos los gobernadores del país. En estos más de dos años hemos podido alcanzar importantes acuerdos fiscales y tributarios fruto del dialogo y el consenso, aún con diferencias. Hablamos permanentemente con todos los mandatarios provinciales y lo hacemos porque tenemos que gobernar", agregó Lucas Incicco.

El legislador nacional sostuvo que el presidente Mauricio Macri hoy "está enfocado en resolverle los problemas a la gente. No tiene tiempo ni ganas de meterse en una discusión de porqué el gobernador no quiere asistir a una convocatoria. Sí a Lifschitz le interesan los problemas de los santafesinos, debería ir a la reunión con el presidente", sostuvo Lucas Incicco.

"En 12 años de kirchnerismo, se ninguneo a Santa Fe a través del látigo y la chequera. Hace más de dos años que el país cambio y eso se consolidó a través del diálogo, poniendo todo sobre la mesa. Hoy es momento de dar confianza y respaldar la institucionalidad y la gobernabilidad", dijo el Legislador nacional.