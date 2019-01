Iglesias: "El poder fáctico del peronismo es abrumador"

El diputado Fernando Iglesias (Cambiemos-Capital Federal) consideró ayer que "el poder fáctico que maneja el peronismo en este país es abrumador" y auguró que "en octubre no dividamos el voto para poder tener un gobierno con un respaldo mayoritario fuerte" y no con la minoría actual.

En diálogo radial, el diputado oficialista dijo que desde el Congreso ve "lo difícil que es gobernar" en minoría. "Nunca pasó en Argentina que haya un gobierno que tenga minoría en ambas cámaras y solo cinco provincias de 24", agregó.

Iglesias agregó que los proyectos que no se aprueban no se deben a "un problema de decisión política" del gobierno. "Si vos agarrás a Lewis Hamilton y le das un auto de Williams va a andar por el pelotón, no va a salir primero", comparó a al presidente Mauricio Macri con el campeón mundial de fórmula uno.

En ese marco agregó que "el poder fáctico que maneja el peronismo en este país es abrumador". En esa lista incluyó a "los sindicatos, los movimientos sociales y el Papa", entre otros.

En otro tramo de una entrevista, Iglesias dijo que "asusta la superficialidad del análisis" de que este gobierno dejará todo "igual o peor que el anterior", y trató de refutar esa idea.

"Nunca hubo tantos políticos corruptos presos, nunca los empresarios tuvieron que declarar en Tribunales, nunca se desactivó el cartel de la obra pública y los medicamentos como ahora, nunca hubo un plan de obras como ahora", apuntó.

"Nunca se luchó así contra la droga y las mafias, se duplicaron las energías renovables y los parques nacionales, se pasó de ser aliado de Irán Venezuela y Cuba a organizar el G20. No son cosas chiquititas", continuó Iglesias en defensa del gobierno que encabeza Mauricio Macri.

Balance favorable

El diputado, acérrimo crítico del peronismo, consideró luego que "hay un balance muy favorable en todos los terrenos que no sean el económico", pero incluso ahí marcó ventajas.

"Estamos en niveles que son lo que dejaron ellos (por el kirchnerismo) desde el punto de vista social, y en el medio ya no tenemos déficit primario, ni déficit comercial, ya no importamos energía, empezamos a exportar, ya no tenemos una infraestructura destruida como la dejaron", analizó.

Finalmente consultado sobre una eventual candidatura presidencial del economista Roberto Lavagna y sus reuniones con referentes como el gobernador santafesino Miguel Lifschitz, Iglesias consideró "penoso" que el socialista piense en las elecciones porque "dejó a Santa Fe como Daniel Sicioli a Buenos Aires: inundada de agua y de droga".

"No tenemos una oposición. Tenemos a la Cristina (Kirchner) y la gente que estuvo con Cristina, incluido Lavagna, con las mismas ideas de siempre", finalizó.