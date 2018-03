"Hubo varias personas que fueron mal encarceladas"

El consejero de la Magistratura Jorge Candis, representante del ámbito académico, afirmó que "hubo personas que estuvieron mal encarceladas y hoy fueron dejadas en libertad", al opinar sobre las recientes excarcelaciones de ex funcionarios kirchneristas. Para el consejero, se produjo un "apresuramiento en decir de entrada que podían entorpecer" la marcha de las investigaciones.

De esta forma, aunque sin dar nombres, respondió cuando fue consultado sobre las recientes excarcelaciones dispuestas en relación a ex funcionarios o personas vinculadas con la anterior administración nacional, como los casos del ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y el dirigente Luis D'Elía, ambos en la causa impulsada por la denuncia del ex fiscal Nisman.

"El poder se tiene cuando se gobierna. Creo que fueron detenciones arbitrarias, apresuradas", cuestionó. No obstante sus críticas a las prisiones preventivas, consideró que, a diferencia del fuero federal, "la Justicia civil, laboral y comercial funciona bien", y señaló que, en general, no cree "que la Justicia esté a favor del gobierno".