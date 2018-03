Celina Mutti Lovera es fotógrafa de La Capital y esta mañana estuvo presente en las puertas de la Cámara Federal de Rosario (Entre Rìos al 400), donde desde hoy la Justicia comenzará a definir si considera delito de lesa humanidad la muerte del mayor Argentino Larrabure, secuestrado en agosto de 1974 por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo y hallado muerto más de un año después en una vivienda de Rosario.

Cerca de las 9 de hoy, mientras la reportera gráfica realizaba su trabajo en las puertas de Tribunales, un sujeto se le acercó y, sin identificarse, comenzó a sacarle fotos desde muy cerca con su celular.





federales1.jpg La Cámara Federal de Rosario define sobre el caso Larrabure. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital



La fotógrafa del diario le pidió que cese en su accionar y, mientras el hombre continuaba sacándole fotos, otras personas se le acercaron y durante varios minutos comenzaron a hostigarla con críticas hacia su labor.

Esas personas se manifestaban en la puerta de los Tribunales a favor de que el caso Larrabure sea declarado crimen de lesa humanidad.

"Yo cumplía con mi trabajo y un hombre comenzó a sacarme varias fotos con su celular. Le pedí que no lo hiciera, y respondió que si yo sacaba fotos él también podía hacerlo y que tomaba fotos generales Le dije que yo estaba trabajando y que era periodista de La Capital. Y él a vez me dijo: Cómo sé que sos de La Capital?", rememoró Mutti Lovera.





La fotóperiodsta agregó que intentó mostrar su credencial de trabajadora de prensa y que le preguntó el nombre a esa persona. "Me respondió que no me iba a decir cómo se llamaba, entonces yo decidí no mostrarle mi credencial", sostuvo Celina, quien fue rodeada por otros cuatro o cinco hombres que le cuestionaron su presencia en el lugar.

"No me agredieron físicamente, pero sí me intimidaron", agregó.





Juan Emilio Basso, referente de Hijos Rosario, repudió el hecho y a través de su cuenta de Twitter cuestionó que "mientras se intenta reinstalar la teoría de los dos demonios, 20 gatos prodictadura hostigaron a la fotógrafa de La Capital que sólo hacia su laburo".

Embed En la Cámara Federal de Rosario, donde organismos de DDHH repudiamos el intento de reinstalar la teoría de los dos demonios, 20 gatos prodictadura hostigaron a la fotógrafa de @lacapital que sólo hacia su laburo. pic.twitter.com/OkhXiv7C3e — Juane Basso (@juanebasso) 21 de marzo de 2018