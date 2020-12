Horas decisivas para la pretensión de Perotti de tener ley tributaria antes de fin de año

“Hasta el momento no hubo contactos con el oficialismo”, deslizaron anoche a La Capital en el Frente Progresista (FPCyS). Y, si bien confirmaron que no hay una sesión convocada para mañana en Diputadas y Diputados de Santa Fe (toda la atención se centrará en el debate sobre la legalización del aborto, ver página 17), no desestimaron la posibilidad de realizarla el miércoles próximo.

Las dudas frentistas apuntan al cobro de Ingresos Brutos a las plataformas digitales —la coalición rechaza que el usuario lo pague—, al igual que al juego on line, justo cuando el sector cuestiona la legalidad del decreto de Perotti por el cual concedió a los casinos de Rosario, Santa Fe y Melincué esa modalidad hasta la finalización de las respectivas concesiones. Asimismo, los diputados del FPCyS también quieren auscultar la prórroga de la vigencia de la estabilidad fiscal para las pymes.

En caso de que la Cámara baja sesione el miércoles, también será necesaria una inmediata convocatoria a los senadores para, de ese modo, convertir en ley el mensaje que contendrá las modificaciones al proyecto original. Pero si el diálogo entre las partes no prospera en las próximas horas, el debate pasaría para febrero.

La vía del consenso ya permitió convertir en ley el presupuesto para el año próximo y la ratificación del Consenso Fiscal. Aunque la tormenta política provocada por la causa judicial del juego clandestino, que sacudió con fuerza al Senado, también contribuyó a alterar en los últimos días el curso fijado por el oficialismo.