Hebe: "Si la tocan va a haber quilombo"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, advirtió ayer que "si la llevan presa a Cristina se arma un quilombo que ni te cuento". En diálogo radial, cuestionó el falló de Bonadio, e ironizó: "Uno sabe que de un burro sólo puede esperar patadas, pero me parece que se les va un poco la mano". "Ya no hay límite. Si no tenés una culpa, ellos te la inventan. Es un disparate. Todo el mundo dice que es un disparate, no sólo los que estamos en desacuerdo con Macri. Es cínico", se quejó, y advirtió: "Se le va a levantar la gente si van por Cristina, no es lo mismo que (el detenido Carlos) Zannini".

