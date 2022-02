Hebe Bonafini se enojó con la titular del Ansés por el aumento a los jubilados: "¿Sabe cuánto ganamos?"

La titular de Madres de Plaza de Mayo criticó el incremento del 12,28% que se le dio a los haberes de los jubilados. "La gente no va a poder comer ni pan", disparó.

“ Me gustaría hablar con [Raverta, a ver qué puedo comprar con mi sueldo de jubilada ”, disparó Bonafini, quien aseguró además que el aumento para los jubilados anunciado por el presidente Alberto Fernández no es suficiente en el contexto inflacionario que atraviesa el país.

El haber mínimo pasará de 29.061,63 a 32.630 pesos. “Un jubilado necesita tres jubilaciones mínimas para subsistir”, afirmó la dirigente de las organizaciones de derechos humanos en declaraciones a la AM 530, y añadió: “Ningún jubilado puede recorrer los supermercados para comprar un 2x1″.

“Hoy habló Raverta y me da risa porque dijo que le aumentó a los jubilados ¿Tiene idea de lo que ganamos los jubilados, esa chica? 3000 pesos nos aumentaron, no sé si se dan cuenta de lo que hablan”, enfatizó Bonafini. Y agregó: “Resulta que con el aumento comprás con un kilo y medio de carne, un pollo y medio, y no podés comprar otra cosa. Es terrible”.

En ese sentido, hizo hincapié en el aumento del precio del pan que, a su criterio, es un llamado de alerta para entender la crítica situación económica que sufren los asalariados e la Argentina. “El kilo va a pasar a valer 400 pesos. Estamos todos locos. La gente no va a poder comer ni pan”, se quejó Bonafini.

Asimismo, deslizó que el entendimiento al que llego el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impactan directo en la economía. "Los tipos del Fondo tienen la manija, si no, no aumentarían las cosas”, señaló Bonafini,y fue más allá, aseguró que para resolver el problema de los precios, “no hay que pagar la deuda”.

“Resulta que hay 120 personas del Fondo metidas en Argentina que nos van a controlar cuántos metros de papel higiénico gastamos cuando vamos al baño”, aseguró con ironía Bonafini, quien, en línea con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, considera que no hay que refinanciar la deuda con el FMI sino no pagarla.

El aumento de las jubilaciones

El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que el primer aumento del año para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones será de un 12,28%, casi dos puntos y medio por encima del resultado que se hubiera obtenido de haberse utilizado la fórmula previsional sancionada durante el Gobierno de Mauricio Macri.

La novedad se conoció luego de una reunión que el jefe de Estado mantuvo este mediodía en su despacho de la Casa Rosada con la titular de la Ansés, Fernanda Raverta.

A través de su cuenta de Twitter, Fernández señaló que "todas las jubiladas y jubilados empezarán el año ganándole a la inflación", al precisar que el aumento "supera en 2,4 puntos porcentuales al que se hubiese otorgado en el mismo período con la fórmula de la gestión anterior".

Embed Anunciamos el primer aumento de la movilidad jubilatoria de 2022. Es de un 12,28% en jubilaciones, pensiones y asignaciones y alcanza a más de 16 millones de argentinas y argentinos.



Todas las jubiladas y jubilados empezarán el año ganándole a la inflación. pic.twitter.com/w5DZYK5jXO — Alberto Fernández (@alferdez) February 10, 2022

Además, los incrementos otorgados durante el año 2021 (52,7%) se ubicaron por encima de la inflación del año (50,9%), "lo que permitió comenzar un proceso de recomposición de lo perdido por los haberes durante 2018 y 2019", informó Presidencia.

Desde Casa de Gobierno se señaló que, desde que se aplica la nueva fórmula, hace 15 meses, los haberes jubilatorios y las asignaciones recibieron incrementos que, acumulados, se encuentran 8,1 puntos porcentuales por encima de los que hubiese otorgado la fórmula anterior.

Según se explicó oficialmente, el haber mínimo para jubilados se ubicará en $32.630,40, lo que representa un 132% más si se lo compara al de diciembre de 2019, momento en el que Fernández asumió la Primera Magistratura nacional.

Mientras tanto, la Asignación por Hijo y por Embarazo pasará de los $5.677 actuales a $6.375 desde marzo.