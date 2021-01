Hebe de Bonafini cuestionó al presidente y pidió que se exprese sobre Cristina

A su vez, Bonafini le hizo una fuerte crítica: “Usted dice y hace muchas cosas, se juega, pero en las que se tiene que jugar de verdad me parece que se está quedando mucho. ¿No se quiere comprometer? ¿Tiene miedo de que sea verdad lo que dicen de Cristina? ¿Usted está más cerca de los jueces que de Cristina?“.

“No alcanza con que vaya una vez a visitar a uno de pasadita porque iba para Bolivia“, agregó Hebe apuntando con dureza contra el primer mandatario.

Por otro lado, la Madre de Plaza de Mayo habló sobre la renovación del programa Precios Cuidados que tendrá aumentos, y cuestionó: “¿Quién puede comprar un pedazo de queso a $800 el kilo? No se engañe, señor presidente, no lo escuche a (ministro de Desarrollo Social Daniel) Arroyo, que pinta como Alfonsín o Yrigoyen que le hacían un diario para él. No deje que le hagan un diario para usted“.