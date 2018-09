Andrés Malamud es hoy uno de los politólogos más reclamados por el ambiente económico y periodístico argentino para describir el estado de las cosas. Y así fue también en el Congreso sobre Democracia que organizó esta semana la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR.

Vistiendo una remera de los Beatles y pantalones Cargo, Malamud se presentó empático con los jóvenes que acompañaron cada presentación y no dudó en romper los formalismos en la entrevista con La Capital, ámbito en que el sociólogo radicado en Lisboa trazó un profundo análisis de la realidad política. Además de calificar como "profundamente equivocado el diagnóstico de Mauricio Macri", dejó flotando una revelación: "Hay una operación en curso para adelantar las elecciones presidenciales".

—¿Le sorprende que el gobierno haya caído tanto luego de que se promocionaba como "el mejor equipo de los últimos 50 años"?

—El equipito... Quedó la mitad. El diagnóstico de Macri era muy simple: el mundo es estable y la Argentina está descarriada. Tenemos que corregir y volver al mundo. El diagnóstico de Macri fue completamente incorrecto. El mundo estaba cambiando de Obama hacia Trump. Argentina estaba como siempre. La estrategia de volver al mundo no funcionó ni funcionará, y Macri se equivoca si piensa que es una tormenta. Las tormentas pasan, y lo que transitamos es un cambio climático, los resultados de esto no serán iguales a lo anterior.

—Ese es el diagnóstico. ¿Y la acción?

—Hicieron bien lo que pensábamos que iban a hacer mal. E hicieron mal lo que se pensaba que harían bien. Hicieron bien la política de acción social. La prueba es que no explotó el país. Y se equivocaron en la gestión económica. Subestimaron la crisis y sobrestimaron las capacidades propias. ¿Síndrome de Hubris, arrogancia? Pensaron que la crisis era un problema del populismo y del kirchnerismo.

—¿Por qué un gobierno tan empático con los mercados y el mundo de las finanzas (el dinero, al fin) no recibió inversiones ni apoyo constante y sonante?

—Es una brecha entre la macro y la micro. Ellos pusieron CEO's a controlar, que lo que tienen que hacer es maximizar y lograr equilibrios generales. Ahora lo reconocen, porque desplazaron a los CEO's.

—Hay una extraña tendencia al suicidio político de los gobiernos no peronistas. Son un desastre gestionando: Alfonsín, la Alianza y ahora Cambiemos. Se la dejan regalada al peronismo. Y hoy, no hay ni siquiera "máquina de impedir".

—No hay, y De la Rúa tampoco la tuvo. Alfonsín, sí. Macri, como De la Rúa, no tienen obstrucción parlamentaria. El gobierno de Cambiemos es el más minoritario de la historia pero no tuvo problemas para pasar las leyes por el Congreso. En parte por su habilidad política para mantener fragmentado al peronismo, y en parte porque el peronismo racional necesita arreglar con el gobierno, por que si Cristina vuelve a poder lo pasa a degüello. Pensé que Macri iba a superar esa pulsión suicida del no peronismo. Los peronistas se chocan contra la pared y vuelven a embestirla, a los radicales se les cae la pared encima. Pensé que Macri era más peronista, es más se jactaba de eso. Quiero creerlo todavía, eso evitaría que se quiebre y se termine yendo antes.

—¿Es recuperable el gobierno de Cambiemos pese a lo mal que le va? Se subestima el resultado de las elecciones en Marcos Juárez, porque suponen que es casi un pueblito lleno de sojeros, pero lo cierto es que ganó el macrismo.

—Es recuperable. Aunque hay una operación en curso para adelantar las elecciones presidenciales, que es algo inconstitucional. La única posibilidad de adelanto es por la ley de acefalía.

—¿Quiénes están detrás de eso?

—Rodríguez Saá lo dijo sin empacho, pero la posibilidad la están mencionando analistas.¿A quién le puede convenir esto? A la gente que está en los cuadernos, ellos estarían muy contentos si la inestabilidad se lleva puesto a los cuadernos y a la investigación judicial. Durante un tiempo estuvo la investigación de los aportes de campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, todo un escándalo. A Cambiemos le hacía mella. Eso fue tapado por los cuadernos, y los cuadernos fue tapado por la crisis. No hay nada que pueda tapar la crisis, salvo la renuncia anticipada del presidente.

—¿Hay tierra fértil para un outsider?

—La respuesta corta es no. Toda respuesta corta puede ser destruida por un cisne negro, un imprevisto de gran magnitud. Hubo políticos amateurs. La diferencia entre políticos amateurs y outsiders es que los amateurs tienen sus partidos. Se integran a un partido existente. Así fue con (Carlos) Reutemann, (Ramón) Ortega, (Daniel) Scioli, Luis Brandoni, Marta Mercader. Los que intentaron crear un partido fracasaron. Macri creó su propio partido, pero no es un outsider, fue dos veces jefe de Gobierno.

—La grieta es un negocio político entre el macrismo y el kirchnerismo que los dos cobran por caja, y que tapona cualquier crecimiento de una fuerza alternativa. ¿Hay algún espacio para un frente de centroizquierda, progre?

—La grieta consolidó ideológicamente el bipartidismo. El PRO, el peronismo y el radicalismo aprovechan la inercia de la tradición, no hay ventanas para otro partido.

—Hay diferencias entre el clima político urbano porteño y el interior. Lo de Marcos Juárez es un ejemplo de eso. Pero también hay en el gobierno una veta "porteñocéntrica" en exceso.

—Son los distritos que ganaron. El PRO maneja dos distritos de los 24. Pero en parte es mérito de ellos, entendieron que es ahí, y le volcaron la plata y la atención. El interior para ellos es un bálsamo, y creen que el conurbano voltea presidentes. La provincia de Buenos Aires tiene el 38 por ciento de la población del país y la ciudad de Buenos Aires el 10 por ciento. Y la ciudad pone el presidente de la nación y el vice: Macri-Michetti, De la Rúa-Chacho Alvarez.

—¿El futuro de Vidal está escindido de Macri o no hay Vidal sin Macri?

—Ni viceversa. En este momento es inescindible. Además, no hay gobierno nacional sin la provincia de Buenos Aires. No tiene sentido lo de Vidal como candidata a presidenta. No hay Presidencia de Cambiemos si no hay victoria en la provincia.

—Comunicacionalmente quieren hacer de Stanley una Vidal. Aparece en todos los programas.

—Ese enroque es posible. Aunque la lógica es Stanley candidata a vicepresidenta.

—¿Hay algún peronista con chances?

—No, y eso es bueno para los peronistas: nunca los vemos venir. Hasta 1988 era Cafiero, hasta 2001 era Reutemann. Kirchner fue el descarte. Massa y Urtubey tendrían serias dificultades. Creo que Pichetto tendría más chances de ser candidato que esos dos. De ganar, no sé.