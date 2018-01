El analista político e historiador Rosendo Fraga cree que los hechos de violencia, como se expresaron en las inmediaciones del Congreso nacional, cuando Diputados trató y aprobó la reforma previsional, no serán un hecho aislado sino una "tendencia" de sectores radicalizados que buscarán en la calle suplir su escasa representación institucional. "Hay sectores radicalizados que buscan la desestabilización", aseguró el director del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría.

En una en una entrevista con La Capital, Fraga sostuvo que el peronismo seguirá desmembrado en vertientes antagónicas, lo que le allana al oficialismo y al presidente Mauricio Macri la posibilidad cierta de una reelección. "Es difícil que el peronismo se unifique en su totalidad en los próximos dos años. Lo único que puede complicarle al gobierno la elección presidencial de 2019 es si sufre una crisis económica y eso, por ahora, no es lo probable", argumentó.

—¿Qué sensaciones le dejó la violencia desatada estos últimos días en el Congreso cuando se trató la reforma previsional?

—La violencia irrumpió como un imponderable, algo que en política es difícil de calcular o ponderar, con los incidentes que tuvieron lugar frente al Congreso con motivo de la reforma previsional, el 14 y el 18 de diciembre. Es más probable que se inscriban en el marco de una tendencia y no en un hecho aislado que no volverá a repetirse. Se va gestando así una oposición dura, que busca en la calle su ámbito de expresión al no tener capacidad, poder o influencia en el sistema político. Los partidos de izquierda, que fueron los principales protagonistas de los hechos de violencia, tienen una fuerza electoral muy baja.

—¿Hay, como dice el gobierno, un intento de desestabilización con maniobras sediciosas?

—Hay sectores radicalizados que buscan la desestabilización. No fue ningún secreto el intento de vincular lo que ocurrió el 14 y el 18 de diciembre con el 16º aniversario de la caída de Fernando de la Rúa, que tuvo lugar el 19 y 20 de diciembre de 2001. La idea de voltear un gobierno, al perder éste el control de la calle, estuvo presente en carteles, consignas y manifestaciones. Carteles con la imagen del helicóptero fueron desplegados en la plaza frente al Congreso. Pero entonces, el PBI caía 11 por ciento anual y ahora crece casi 3 por ciento. De la Rúa venía de una fuerte derrota electoral en octubre y, en cambio, Macri ha tenido una clara victoria.

—¿Por qué razón el gobierno se enfrascó en esta discusión (reforma previsional) en un mes muy sensible para los argentinos y luego de ganar las elecciones de medio mandato?

—El gobierno buscó la sanción de la reforma previsional, que en todo el mundo es muy difícil, como el caso de Brasil, para usar el tiempo rápidamente tras la victoria electoral. La urgencia también derivaba de la necesidad de dar una señal a los mercados, de que el gobierno está dispuesto a reducir el déficit fiscal. Pero puede haber habido un error de cálculo del gobierno al pensar que el tema no iba a tener resistencia. La realidad es que, cuando el Senado le dio media sanción, no hubo protestas dentro ni fuera del Congreso. En cambio, cuando se trató en Diputados, la situación fue conflictiva, dentro y fuera del Congreso.

—¿Cree que a raíz del rechazo que generó la medida pudo haberse resentido el apoyo que el gobierno había cosechado en octubre?

—Los jubilados son el sector social que, en términos porcentuales, más voto por el gobierno en octubre. Si Macri obtuvo 41 por ciento en el promedio nacional, en los jubilados se acercó al 60 por ciento. Además, es un sector para el que no rige el voto obligatorio y que va a votar voluntariamente. Es en ese sector donde el gobierno ha perdido votos o adhesión. Quizás, no se pensó que se iba a generar la reacción que se generó. El gobierno ha perdido votos, todavía es prematuro estimar cuántos.

—¿Qué impresión le causaron los cacerolazos registrados en algunos puntos del país tras la violencia del lunes a la tarde?

—Los cacerolazos, que tuvieron lugar en la noche del 18 de diciembre, son una típica forma de protesta de los sectores medios y evidenciaron que hay un sector de ellos que se está distanciando del gobierno, aunque también fue claro que había votantes K entre los que participaban de ese tipo de protestas. Fueron más bien espontáneos, a diferencia de la violencia en la calle, que tuvo organización y dirección.

—¿Cree que hubo una acción coordinada entre los violentos de afuera y de los diputados que querían bajar la sesión con el argumento de la represión?

—En política es más importante aprovechar lo que otros hacen antes que emprender acciones propias. No hubo una clara coordinación entre los partidos trotskistas (PO, PST, MST, entre otros) y el kirchnerismo. Sí, que diputados kirchneristas trataron de utilizar la situación de violencia que se daba. También es cierto que el 18 de diciembre hubo mucho más violencia que el 14 y, pese a ello, el Congreso sesionó y aprobó la ley. También es cierto que tanto Elisa Carrió como los gobernadores aprovecharon la suspensión de la sesión del 14 de diciembre para negociar concesiones del propio Ejecutivo.

—¿Tiene margen el gobierno para intentar sacar en 2018 la reforma laboral?

—No está claro si el gobierno podrá aprobarla este año en el Congreso. El sindicalismo hoy se encuentra dividido y ese es el principal obstáculo. Por ese motivo, el oficialismo comienza a darles prioridad a otras reformas, como el cambio en la Procuración y el voto electrónico.

—¿Sigue siendo la calle el escenario donde se registra la verdadera puja política con un gobierno que, en ese terreno, no juega o es inexistente?

—El control de la calle siempre ha sido una dificultad para los gobiernos no peronistas y es el ámbito donde las minorías activas se potencian. Seguirá siendo un problema para el gobierno de Cambiemos, pero también el 1º de abril de 2017, el oficialismo que estaba entonces a la defensiva, retomó la iniciativa política con una movilización exitosa que llenó la Plaza de Mayo.

—¿Cómo cree que quedará la relación entre los gobernadores del PJ con la Casa Rosada y con el peronismo más duro y opositor?

—En cuanto al peronismo, quedan delineadas dos vertientes: la negociadora o moderada, representada por los gobernadores y la mayoría de los dirigentes sindicales, que tiene el bloque opositor más importante en el Senado y el segundo en Diputados. Del otro lado está la dura, representada por el kirchnerismo, que tiene el segundo bloque opositor en el Senado y el primero en Diputados y que, de acuerdo a las circunstancias, puede aliarse con la izquierda. Es difícil que el peronismo se unifique en su totalidad en los próximos dos años. Lo único que puede complicarle al gobierno la elección presidencial de 2019 es si sufre una crisis económica y eso por ahora no es lo probable.

—¿Observa tensiones dentro del gobierno a raíz del manejo de la política monetaria y la fiscal?

—Este gobierno tiene un equipo económico integrado por cinco ministros y el presidente del Banco Central (BCRA). Entre ellos hay diferencias, pero el Jefe de Gabinete y sus secretarios arbitran entre ellos. En los últimos días del año, pareciera que el presidente del Central ha tenido que ceder frente a los ministros de Finanzas.

futuro. Según Fraga, el control de la calle seguirá siendo un problema para el presidente.