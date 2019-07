"Hay que devolverle a la gente lo que le sacaron de sus salarios"

Roberto Lavagna Bio | Nació el 24 de marzo de 1942. Ex ministro de Economía y Producción. En 2007, se presentó a la Presidencia y cosechó el 16,89 %. Actual precandidato presidencial por Consenso Federal

Roberto Lavagna no trepida en sostener que en Córdoba le hicieron una "trapisonda", que arrojó por la borda la posibilidad de construir una alternativa del medio potente, competitiva. Le apunta a Juan Schiaretti, pero no lo nombra a grabador encendido.

Con campera de campaña, pero saco y corbata por debajo, el postulante presidencial de Consenso Federal intercambia bromas con los dirigentes socialistas que lo acompañaron a la entrevista con La Capital, y traza un crítico panorama del estado de las cosas en el país.

—¿Se vive un clima de polarización como marcan los medios o sucede otra cosa?

—De ningún modo veo a la sociedad en un estado de polarización como aparece del lado de la oferta. Está claro que las dos fuerzas que están en los extremos de los polos cuentan con una apoyatura de recursos, relaciones en la prensa, que tratan de imponer esa supuesta polarización. No es el sentimiento que yo veo. Las encuestas, incluso, marcan que el 40 por ciento querría votar algo distinto a esas dos alternativas. Queremos llegar a ese 40 por ciento con Consenso Federal.

—¿Hay una primavera económica en invierno o es otra saga del marketing?

—No hay para nada una primavera económica. El gobierno festeja porque tiene la tasa en el 60 por ciento, la básica. Hay tarjetas de crédito con una tasa del 140 por ciento. Y el dólar quieto. Es curioso, porque un gobierno que hizo tanta alharaca con el tema de las tarifas, que se había sentado sobre las tarifas, ahora se sentó sobre el dólar. Y sabe que tarde o temprano va a tener consecuencias, porque cuando uno intenta mantener ciertos datos artificialmente, en algún punto hay una especie de blanqueo, sinceramiento de la realidad.

—La campaña está repleta de acusaciones pero no hay debate. Esto será gravísimo, porque el gobierno que venga deberá apostar al consenso como única opción.

—Es así. Fíjese usted que las Cámaras legislativas estarán sumamente divididas entre sectores que tienen poco diálogo entre sí. La gobernabilidad se puede comprometer mucho. Por eso sostengo la necesidad de un gobierno de unidad nacional. No hay que confundirlo con unanimidad. Y quiero recordar que eso ocurrió, y ocurrió en el Siglo XXI, cuando en el 2001 Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde, la Iglesia, los empresarios formaron un entramado político que nos permitió sacar del Congreso las leyes fundamentales. Sí hay experiencia en esto, y sí debe repetirse. De lo contrario, la salida va a ser muy complicada.

—¿Hay riesgos de otro 2001? El que gana va a hacerlo por muy poco, y el que pierde considera al que ganó un enemigo, no un adversario. Ex explosivo.

—Espero que no se llegue a una situación como la del 2001, pero en todo caso hay que cuidarse para que no ocurra. Si hay Cámaras enfrentadas, con incapacidad de votar medidas, el empeoramiento puede ser grande. En 2021 y 2022 hay vencimientos de deudas, sólo con el FMI, por 57 mil millones de dólares. Ese puede ser un momento muy crítico, si no se utiliza al 2020 para poner en marcha la economía, cosa que no parece ser la vocación de Macri ni de Fernández. Si no se aprovecha para el diálogo político, el 2021 será muy complicado.

—¿Cuáles son sus propuestas económicas para el día uno de un eventual mandato presidencial?

—Para el primer día, poner plata en el bolsillo de los argentinos. Hay que devolverle a la gente lo que le han sacado de sus salarios en los últimos dos años. Y es del orden del 16 y el 20 por ciento. Si uno agrega la pérdida de trabajos en blanco (300 mil), la masa salarial se redujo más.

—¿Y cómo se le pone plata al bolsillo de los argentinos?

—Aumentando al salario mínimo, que empuja hacia arriba. Un cambio en la indexación de todos los créditos de variables que registran la inflación de acuerdo al ingreso salarial. La modificación o eliminación total del impuesto a las Ganancias de los trabajadores. Nada que sea un salto tremendo, pero sí algo persistente de mejora del salario real. Pero esto no viene solo, tiene que aparecer el mismo día con una baja importante de impuestos en todo lo que tenga que ver con inversión y creación de puestos de trabajo. Insisto mucho en la simultaneidad de las dos cosas, porque el cristinismo fracasó al apostar al consumo sin ocuparse de la producción, y eso tiene patas cortas y termina en inflación, como ocurrió desde 2007 en adelante. Y el gobierno actual ignoró el consumo, lo afectó hacia abajo, planteando que la salida era una "lluvia de inversiones". Por supuesto, esa "lluvia de inversiones" nunca llegó. Y digo por supuesto, ya que como economista uno podía saber que no existiendo demanda es muy difícil que aparezcan las inversiones. Las poquísimas que hubieron tienen que ver con sectores subsidiados, como la energía eólica. Hay que mover de manera simultánea consumo e inversión.

—¿Le preocupa que el presidente esté pensando en hacer lo mismo pero más rápido, como le dijo a Vargas Llosa en la Fundación libertad? ¿Hay margen para eso?

—No me llamó la atención porque habíamos tenido una charla con Macri. Ahora lo puedo contar. Cuando me invitó a charlar un día, terminó la conversación con esa frase: "Voy a hacer lo mismo pero más rápido". Ante o cual, dije: "Por Dios, es lo último que nos hace falta".

—¿Y el país resiste a que Macri siga haciendo lo mismo, pero más rápido?

—No. El país no puede. Mucho depende de la reacción social. El país estuvo 8 años estancado y tiene en 2019 el mismo nivel de PBI que 2008. Yo hubiera dicho, si me lo planteaban, que eso sería una rareza, porque las sociedades reaccionan. Cuando hay cinco trimestres de recesión, en el mundo hay consecuencias: cambian los presidentes, los primeros ministros. Acá llevamos 32 trimestres, ocho años. El país no puede resistir eso que plantea Macri. Se produciría un desbalance muy grande.

—¿Cómo va la alianza con el socialismo santafesino?

—El socialismo me garantiza el triunfo (risas). El Frente Progresista tiene toda una estructura, en la cual uno puede confiar. Se acordó que las estructuras provinciales designaban a los candidatos a diputado. Así como lo de Córdoba fue una trapisonda (por Schiaretti), acá estaba acordado que a la lista la designaba el socialismo con sus socios. Es una muestra de federalismo.

—¿Schiaretti le hizo una trapisonda?

—(Largo silencio). No lo sé, no lo sé. En todo caso se complicó el armado político.

—Fernández dice que lo va a convocar como su ministro de Economía.

—Esas son maldades de patas cortas. No hay ninguna posibilidad de que yo vaya ahí.