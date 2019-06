"Hay que dejar atrás la grieta entre el ajuste y la corrupción"

"Esta lista lleva los valores, las propuestas y las ideas del progresismo santafesino y es necesario que la provincia tenga en el Congreso legisladores que realmente la defiendan", expresó el precandidato a diputado nacional Enrique Estévez. Luego de una reunión con los integrantes de la nómina de Consenso Federal en la ciudad de Santa Fe, el concejal rosarino expresó: "Los legisladores tanto de Cambiemos como del kirchnerismo, siendo oficialismo u oposición, sólo son levantamanos de sus jefes de Buenos Aires".

"Ya vimos como el kirchnerismo nos quitaba la coparticipación y como Cambiemos no pagó la deuda a pesar del fallo de la Corte Suprema. Por eso queremos llegar al Congreso, para defender y seguir reclamando por los derechos de los santafesinos y salir de esta falsa opción que pretenden instalar, que no es más que optar entre la corrupción o el ajuste", afirmó.

"Necesitamos un país que se construya a través de políticas de Estado que surjan de un piso básico de consensos. Un país más federal, que encuentre la senda del crecimiento, del desarrollo con inclusión; un país que amplíe y garantice derechos, donde los jóvenes seamos protagonistas de la agenda que viene", agregó el dirigente socialista.

"Y en ese camino de generar una alternativa a nivel nacional, entendemos que Roberto Lavagna es la persona indicaba para generar los consensos necesarios y para sostener el rumbo que permita resolver los problemas estructurales que viene acarreando el país", remarcó Estévez.

"Somos una generación que cree que la Argentina puede ser diferente. Creemos que podemos aportar a construir un país mejor y por eso nos integramos a Consenso Federal. Que es la herramienta posible, quizás no la ideal, para expresar y trasmitir lo que sentimos: que no tenemos por qué elegir entre lo malo y lo peor, que la opción no se reduce al ajuste o a la corrupción", sostuvo el secretario general del Partido Socialista provincial.

"Somos un frente con historia, con valores y con principios, que no los vamos a resignar por formar parte de una coalición. La alternativa a la grieta tiene que tener una profunda vocación progresista y eso es lo que venimos a aportar a Consenso Federal: innovación, ideas, convicciones y hechos. El gobierno de Santa Fe es una muestra clara de que un gobierno progresista nacional es posible, por las políticas públicas que aplica y no por lo que se pueda decir en un discurso", concluyó Estévez.

Por su parte, Carolina Piedrabuena, la número dos de la nómina, expresó: "Esta lista representa los valores del Frente Progresista, están todos los partidos que lo integran. Pero aparte representa un modelo superador de gestión".

"Roberto Lavagna es una persona que en momentos de dificultades ha sabido llevar adelante al país. La grieta no tiene nada nuevo que ofrecer y lo que necesitamos es una alternativa que le ofrezca futuro a los santafesinos", finalizó la dirigente radical.

Acompañan a Enrique Estévez en la nómina de precandidatos a diputados nacionales por Santa Fe de Consenso Federal la dirigente radical Carolina Piedrabuena (UCR), Horacio Ghirardi (Partido Socialista), María Florencia Barcarolo (PDP), Gabriel Báez (Libres del Sur) y Marilina Grande (GEN), en los primeros lugares.