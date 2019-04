Carola Nin es precandidata a concejal peronista y tiene un diagnóstico, pero también dice que puede aportar soluciones para salir de los problemas que sufre Rosario. "En Rosario hay más búnkeres que instituciones del Estado. Tiene que ver con un abandono estatal, fruto de políticas erradas", asesta.

"Soy parte del equipo de María Eugenia Bielsa. Y tenemos una visión de los problemas, pero también de las soluciones. Eso lo hace una propuesta diferente. El Estado municipal debe ser el Estado cercano, el que el ciudadano encuentra cuando abre la puerta de su casa. La vereda sucia o limpia, la vereda arreglada o rota, el transporte con su frecuencia o no. Si la ciudad está o no iluminada para llevar a su hijo a la plaza. Hoy estas cosas no se discuten en el Concejo Municipal, hay como un regocijo en la clase política de discutir otras cosas, como si estas no fueran trascendentes", afirma la ex ministra de Educación del gobierno de Jorge Obeid.

La postulante del espacio Encuentro por Santa Fe mensuró que hay que empezar a resolver las cosas cotidianas, "que para la política son menores y, para la gente, definitivas".

"La provincia de Santa Fe no ha dejado de retroceder desde el último gobierno de Obeid. No hay estrategia, plan ni lectura". El mismo equipo gobierna hace 30 años Rosario y, hace doce, la provincia. Y hay problemas que, parece mentira, no se han solucionado. En Rosario no se resolvieron temas como el de la limpieza, la basura, el transporte, las condiciones mínimas de iluminación, la política de la infancia. En Rosario hay más búnkeres que instituciones del Estado. Tiene que ver con un abandono estatal, fruto de políticas erradas", repasó.

En ese contexto, se propuso reconciliar a la gente con la política, diciendo la verdad. "Bielsa es lo que la política necesita y lo que Santa Fe necesita. Tiene coraje para tomar decisiones y asumir los temas. Nunca especuló. Y la política necesita a esas personas. La gente está llena de problemas y mira otro canal. Ve pasar a los candidatos, pero las soluciones no llegan. Hay hartazgo, la ciudadanía está diciendo basta. Hay que marcar las posiciones, diagnosticar los problemas y ofrecer las soluciones. Hay que pasar por arriba de los aparatos de marketing", concluyó Nin.