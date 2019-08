Hay 26 listas para 10 bancas de Santa Fe en el Congreso

En la provincia de Santa Fe participan hoy 26 listas de precandidatos a diputados nacionales para participar en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) nacionales buscando la posibilidad de competir para cubrir las 10 vacantes que en la Cámara Baja del Congreso argentino se producirán este 10 de diciembre cuando concluyan su mandato quienes hoy las ocupan.

Quienes concluirán sus cuatro años como diputados nacionales por la provincia de Santa Fe son Astrid Hummel, Lucas Incicco y José Núñez (PRO); Marcos Cleri y Silvina Frana (FpV); Alejandro Grandinetti y Vanesa Massetani (FR); Hugo Marcucci (UCR) Lucila De Ponti (Movimiento Evita); Alejandro Ramos (Primero Argentina). De todos ellos, sólo Cleri, Massetani y Núñez, buscan la reelección.

Hoy debería elegirse no a quienes los reemplazarán sino a quienes tendrán derecho a aspirar a convertirse en postulantes para ser competidores a ocupar esos escaños. Por eso quienes hoy figuran en los boletas electores de cada partido, frente o coalición electoral son técnicamente precandidatos. Es decir, deben sortear la instancia previa de los comicios para convertirse en candidatos plenos.

Porcentajes

Para ser candidatos, lisa y llanamente, por los partidos, alianzas o coaliciones que los postulan deberán obtener primero el porcentaje mínimo de votos que la ley reclama para acceder luego a la segunda instancia —el 1.5% de los votos afirmativos válidos emitidos— y superar a los competidores que cada uno deba enfrentar hacia el interior de sus espacios.

La segunda etapa son las elecciones generales adonde quienes hoy resulten seleccionados competirán ya como candidatos no entre los de su propio espacio sino con los adversarios de otras fuerzas buscando obtener los votos necesarios para acceder al reemplazo de los diputados que concluyen sus mandatos.

Las principales fuerzas partidarias no tendrán, de hecho, competencia. No obstante, el dato el más singular de la provincia lo da el hecho de que las listas de precandidatos a diputados nacionales que la justicia electoral federal oficializó son 27 pero sólo participarán 26. Como es público y notorio, la lista del frente Juntos por el Cambio 504 B “Vamos Todos” que encabezan los radicales Martín Rosúa y María Paula Mascheroni no participará hoy pese a estar habilitada para hacerlo.

Según explicó con un video en redes sociales Rosúa, inconvenientes legales y partidarios internos los llevaron a no poner hoy su boleta en los cuartos oscuros. La reacción es por la oposición de las fuerzas que integran Juntos para el Cambio a que dos listas de precandidatos a diputados acompañaran la fórmula presidencial de ese espacio que integran Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto.

Aún así, si pese a la anunciada decisión de Rosúa, si aparecieran boletas de la mencionada lista el interrogante que se plantea es cómo deberán computarlas las autoridades de mesa toda vez que, al fin y al cabo, se trata de una boleta legalmente habilitada.

El resto de las 26 nóminas están inscriptas en 12 frentes y partidos políticos que son: Movimiento al Socialismo, Partido Autonomista, Partido Unión Celeste y Blanco, Movimiento Independiente Renovador, Unite por la Libertad y la Dignidad, Partido Popular, Frente Federal NOS, Consenso Federal, Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Frente de Izquierda y de Trabajadores y el Frente Alternativa Federal.

Si se computa la encabezada por Rosúa y se lleva a 27 las listas en la provincia la totalidad de precandidatos suman 270. Cada lista debe inscribir 6 suplentes con lo que la cifra final asciende a 432 santafesinos interesados por las 10 vacantes en la Cámara de Diputados de la Nación.

Esta cifra de aspirantes se ve sensiblemente abultada porque así como no habrá Paso hoy en los frentes, partidos o coaliciones a los que los sondeos previos han signado como los que tienen mayores chances; hay dos espacios que llevan 5 y 10 listas, respectivamente. La alianza Frente Nacional NOS (que lleva como candidato a presidente de la Nación a Juan José Gómez Centurión) presentó 10 listas de precandidatos a diputados nacionales. Es decir, 100 aspirantes titulares. 160, si se contemplan los suplentes. En tanto, el Partido Autonomista (cuyo candidato presidencial es José Antonio Romero Feris) pone hoy en el cuarto oscuro 80 postulantes distribuidos en sus 5 boletas diferentes.

Además, cinco listas de precandidatos a diputados fueron autorizadas en la modalidad llamada “corta”, es decir, sin que puedan ir anexada a la de la fórmula presidencial a la que buscan tributar. Entre estas 5 se incluye la de Rosúa, las otras 4 “cortas” son: Partido Popular; Unión Celeste y Blanco; Alianza Alternativa Federal y Movimiento Independiente Renovador.