"Han hecho el mismo daño que la salida de la convertibilidad"

"Macri ha hecho el mismo daño que la salida de la convertibilidad", señaló ayer el candidato a presidente del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, al referirse a la actual situación económica del país. Y como para que no queden dudas afirmó: "El cambio somos nosotros, no ellos". Fernández fue el encargado de cerrar el Congreso Anual Ordinario de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), encuentro en donde organización sindical aprobó su regreso a la Confederación General del Trabajo (CGT), tras 28 años de diferencias políticas (ver aparte).

En su intervención, Fernández fustigó la gestión de Macri y convocó a realizar un recorrido histórico para comprender "el desastre que han dejado". En ese marco, y al reivindicar a la educación pública como un derecho básico, criticó al actual gobierno. "No son liberales, son mercantilistas", señaló.

"El cambio no son ellos, somos nosotros, porque el cambio es terminar con este presente de oprobio y vergüenza al que nos sometieron", expresó.

Ante una multitud que colmó el microestadio del Club Atlético Lanús, ubicado en esa localidad bonaerense, y acompañado por el titular de la CTA, Hugo Yasky; de Camioneros, Hugo Moyano y del diputado nacional Máximo Kirchner, entre otros dirigentes del sector, Fernández recordó que en ese lugar se aprobó la candidatura de Néstor Kirchner para presidente en 2003.

"Me he dado cuenta que Macri me obliga continuamente a tener como un déjà vu", comentó. "Miro lo que vamos a encontrar es casi igual al 2003. Es un daño semejante y no es arbitrario. Salir de la convertibilidad costó una devaluación del 300 por ciento en cuatro años pero con Macri nos costó una devaluación del 500 por ciento", recordó, y continuó con las similitudes: "La deuda con el Fondo (Monetario Internacional) llegaba a 9.800 millones de dólares, la paganos y pasamos a la historia. Ahora, la de Macri, en un año y medio, es seis veces la deuda histórica".

"Uno revisa las reservas y, si no ocurre nada más grave en estos 20 días, creo que nos vamos a encontrar con 10 mil millones de dólares, igual a la que encontramos cuando llegamos con Néstor. Han hecho el mismo daño que la salida de la convertibilidad", advirtió.

Fernández destacó el rol del peronismo como el partido político que históricamente otorgó derechos que posibilitaron el ascenso social de los trabajadores. "Eso no lo entienden, para ellos los hijos de los trabajadores no pueden llegar a la Universidad. Nos quieren hacer creer que tuvimos muchos derechos. Pero lo que no entienden es que las mejores sociedades son las que distribuyen derechos".

En ese recorrido, valoró la gestión de CFK. "Ningún gobierno reconoció tantos derechos como el suyo", consideró aunque luego admitió: "También dejó algunos problemas de la economía. Macri los multiplicó todo. Nos han hecho creer que cada 10 años chocamos con la misma piedra, pero siempre nos levantamos y lo vamos a hacer una vez mas". En ese momento al clásico "Vamos a volver... ", se sumó "Se siente, se siente, Alberto presidente".