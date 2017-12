Hadad sostuvo que "Cristina es funcional al gobierno nacional"

"Un funcionario me dijo que la necesitaban libre, hablando y candidata", reconoció respecto de la exmandataria.

El periodista y empresario, por otro lado, se refirió a la actualidad de C5N, medio que fundó: "Me da mucha tristeza", aseguró. Y agregó: "Conozco al 90% de le gente que ahí trabaja porque fueron parte del sueño". Hadad, además, hizo hincapié en las amenazas que recibió cuando se encontraba al frente de la emisora.

"Tuve presiones como la mayoría de los dueños de medios. Con mi mujer tuvimos noches que no dormimos. Me armaron una causa que me llevó cuatro años ganarla", contó.