Guillermo Moreno pasó ayer por Rosario y lanzó su campaña a presidente de cara al 2019 en un acto Luz y Fuerza. "Estamos haciendo un acto de unidad del Movimiento Nacional Justicialista, obviamente aprendiendo de la metodología de unidad del movimiento obrero organizado, que con sus distintas divisiones hicieron una acción extraordinario como fue el paro que realizaron en su momento", lanzó el ex secretario de Comercio Interior en gran parte del gobierno kirchnerista.

"Estamos reflexionado con los compañeros que me han pedido que encabece una de las fórmulas presidenciales de nuestro movimiento", arrancó Moreno, y siguió: "Por eso estamos lanzando una campaña electoral donde las propuestas surjan el marco doctrinario que nos legara el general Perón hace muchos años".

"Seré candidato a presidente, nos acompañan una serie de sindicatos y el compañero Leonardo Fabre (actual secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social a nivel nacional)", expresó luego Moreno.

Cabe indicar que la candidatura de Moreno, en principio, es para encabezar una lista dentro del Partido Justicialista y competir en las Paso.

Con respecto a competir en una interna presidencial con la ex presidenta, Moreno aclaró que "Cristina todavía no ha resuelto su candidatura, pero depende en qué marco se den las cosas; no hay ninguna duda que seré precandidato".

"Nosotros pretendemos propuestas que surjan del seno de nuestra doctrina, y esto es lo que estamos haciendo y ese es nuestro criterio de éxito", lanzó el ex funcionario.

Con respecto a su postura respecto al caso de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, Moreno ratificó que "no hay duda que esto termina con Mauricio Macri; ya lo están repitiendo todos. Empece yo hace tres semanas y es obvio, él era el que estaba a cargo de la autopista Panamericana, también del «club de la obra pública» de los últimos 30 años. Todo conduce a Macri".

En esa sintonía, Moreno evitó la posibilidad de explosión social antes de terminado el actual gobierno: "Me parece que hay que buscar una salida institucional a esta crisis terminal. Me parece que esto está terminado; explotar es muy complicado. Yo incluso puedo ser cruento, pero estoy buscando una salida incruenta, la salida institucional evita la explosión", indicó.

Moreno se reunió con los gremios que se nuclean en el Movimiento Sindical Rosarino (MSR) antes del acto. "Nos reunimos con Moreno y abordamos la realidad nacional", deslizó Walter Palombi, secretario general del gremio de Correo de Rosario e integrante del MSR.

