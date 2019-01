Gremios rosarinos se suman al reclamo de emergencia metalúrgica

La llegada de 2019 no modificó el estado de incertidumbre en el sector industrial, con empresas que no repuntan y trabajadores que pugnan por conservar su fuente laboral.

De hecho, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario, Antonio Donello, reveló que, como consecuencia de la política económica del gobierno nacional durante 2018, en Rosario y la región el sector "perdió 1.500 puestos de trabajo y están en riesgo otros 5 mil".

"Este año será de ajuste y el gobierno deberá pagar 21 mil millones de la deuda externa que tomó. Eso significa un 2019 de achique y pérdida del poder adquisitivo. Eso preocupa, porque si no hay consumo no existe la producción. Y, sin producción, no hay trabajadores", aseguró el dirigente.

En ese marco, el gremio metalúrgico viene pidiendo la declaración de la emergencia metalúrgica en Santa Fe, reclamo que cosechó al adhesión de otros sindicatos.

Al respecto, Marcelo Andrada, secretario general del Sindicato de Recolectores de Rosario, afirmó: "Debemos seguir en la lucha ya que el gobierno insensible no escucha el reclamo de los trabajadores y, seguramente, los gremios combativos iremos pronto a un paro nacional".

Sergio Rivolta, secretario adjunto de la Asociación Bancaria de Rosario, señaló que "el modelo económico que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri tiene que ver con un país desindustrializado que se parezca más al preperonismo, más que ver con un país agroexportador".

"Por eso, apoyamos la declaración de la emergencia metalúrgica, porque el combo de política de importaciones y la caída del mercado interno viene destruyendo el proceso industrial, que tuvo recientemente una época de expansión durante los doce años del kirchnerismo", enfatizó el bancario.

Claudio García, del SuteryH (encargados de edificios), advirtió que "Macri, desde que asumió, mostró un modelo agroexportador que disminuye la mano de obra, motivo por el cual no genera una microeconomía fundamental para la economía interna". Y añadió: "Como trabajadores, seguiremos resistiendo y luchando por una Argentina justa y soberana".

Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, resaltó: "Nos sumamos al pedido de emergencia para los metalúrgicos y entendemos que son electrodependientes. Es decir que, con las tarifas de luz, complican muchísimo a las empresas en cuanto a la producción y, si agregamos la falta de consumo, es un combo muy peligroso".

Oscar Barrionuevo, secretario general de Obras Sanitarias, fue contundente. "Juntos seremos el freno a estos cipayos oligarcas. Este año el pueblo debe decir basta y los gremios seremos un estandarte de lucha", resaltó el dirigente.

Cristian Palle, secretario general del Sutpa Rosario, expresó que "el modelo económico nacional seguirá haciendo daño, fundamentalmente a la industria".

"De hecho, el presupuesto aprobado es de más ajuste, así que lamentablemente pueden seguir los despidos. Además, nos sumamos al pedido de declaración de la emergencia industrial en Santa Fe", agregó.

A su turno, Juan Chulic, del sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, indicó: "Apoyamos el reclamo de la declaración de emergencia metalúrgica y para todo el sector industrial".

Mauricio Brizuela, secretario general del Soepu (petroquímicos de San Lorenzo) opinó que "el modelo económico está ahogando a todo el sector industrial, que sufren el cierre de fábricas". Y puntualizó: "Muchas más caerán este año".

Walter Palombi, secretario general del gremio del Correo e integrante del Movimiento Sindical Rosarino (MSR), estimó que "los ganadores de este modelo son muy pocos: los bancos, el campo y las mineras".

"Por lo tanto, el sector de la producción está totalmente afuera y va a empeorar. Estamos totalmente de acuerdo en que se declare la emergencia metalúrgica y que se exija a la provincia un compromiso, incluso mayor que el actual, para salir al rescate de todos los sectores de la producción dejados de lado por este modelo de exclusión", sentenció.

Radiografía

En tanto, Sergio Ricupero, secretario gremial de los Gastronómicos rosarinos, alertó: "Deberían declarar la emergencia para varias actividades. Nuestro sector está pasando momentos muy difíciles, también con caída de empleo y cierre de negocios. Cerraron cinco hoteles en los últimos tres años y cinco locales gastronómicos en los últimos tres meses".

Rubén Pérez, secretario general del gremio de Petroleo, Gas y Biocombustible del sur de Santa Fe, consideró que "la sociedad más castigada por el macrismo lamentablemente no aprendió y eso es grave, porque lo más probable es que este gobierno siga cuatro años mas y no será fácil soportarlo".