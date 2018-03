Gremios locales rechazan una CGT paralela y piden una conducción única

Tras la salida de la CGT del sindicato de Camioneros, que lideran Hugo y Pablo Moyano, quienes proyectan recrear un nuevo nucleamiento gremial, los gremios rosarinos salieron a cuestionar esa decisión.

Edgardo Arrieta, titular de Dragado y Balizamientto, dijo que el triunvirato cegetista fue la herramienta para hacer confluir "tres sectores bastante antagónico" y que servía para "la unidad del movimiento obrero". Agregó que "lamentablemente el gobierno ha sabido conocer los defectos y virtudes de muchos dirigentes y ha hecho que hoy la CGT termine debilitada".

Si bien dijo que "acompañan" a Moyano "no estamos de acuerdo en su metodología. Creemos que cuando el barco está navegando no podemos agarrar un bote e irnos, tenemos que llevar el barco a puerto y luego sí recién desembarcar. Hoy nuestro gremio esta abocado para llamar a un confederal y que se elija una nueva autoridad y que no se produzca una acefalía en CGT".

Por su parte, Oscar Barrionuevo (secretario general de Obras Sanitarias), sostuvo que "este gobierno antiperonista puede llegar a desmembrar a las grandes organizaciones, amenazando a dirigentes inescrupulosos", y agregó: "No es malo el dialogo, ahora la sumisión es un escarnio denigrante. Para nosotros Juan Carlos Schmid es un eje de la solvencia representativa".

José Aguirre (Ceramista de Capitan Bermúdez) se manifestó "de acuerdo con un solo secretario general en CGT y que no quede nadie afuera (en alusión a Moyano)".

Marcelo Ayimen (del vidrio) consideró que "debe haber un solo conductor, porque es importante que el movimiento obrero esté todo junto. No creíamos que un triunvirato pudiera llevar adelante las organizaciones gremiales. Hoy es el momento de juntarnos y que del consenso salga un solo conductor".

Para Mauricio Brizuela (Soepu, San Lorenzo) "el triunvirato estaba agotado y carecía de representación en las bases. Creo que el alejamiento de Camioneros precipitó el quiebre. La cabeza tiene que ser una, y creemos que Sergio Palazzo (Bancarios) y algunos dirigentes más han demostrado coherencia en contra de este modelo nefasto y con un buen anclaje en las bases para organizar el movimiento obrero".

Claudio García (encargados de edificio), pidió "un confederal para resolver el reordenamiento de la central, en base a lo ideológico y no de roscas, y en defensa de los derechos obtenidos y alcanzados".