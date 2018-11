Gremios locales piden que renuncie la cúpula de la CGT

El bono decretado por el gobierno nacional para este fin de año de 5 mil pesos para los trabajadores sigue generando polémicas y rechazos. Más cuando se conoció que no alcanza a los jubilados y que, a causa del bono, la CGT nacional desactivó el paro que venía fogoneándose para este mes. "Hoy la cúpula de la CGT es funcional al gobierno y deberían renunciar", destacaron desde gremios locales.

Edgardo Arrieta (secretario general de Dragado y Balizamiento) consideró que los líderes cegetistas "hoy son funcionales al gobierno" y, en relación a la conducción de la central obrera, agregó: "El último paro nacional fue Juan Carlos Schmid quien se lo puso al hombro y luego tomó la decisión que conocemos" de abandonar la conducción de la CGT .

Con respecto a los jubilados que quedaron fuera del bono, planteó que "son junto a los desempleados quienes más sufren esta crisis", y sostuvo que "no solo la culpable es la CGT, ¿dónde están los políticos, funcionarios de esta provincia y todo el país? Evidentemente atravesamos una gran decadencia".

Marcelo Barros (de Smata) disparó: "Lo que hacen con los jubilados es pura discriminación. El paro debe ser ya y la conducción de la CGT debe irse. Se ríen en la cara de los abuelos. Paro con movilización ya", arengó.

Para Leandro Bond, titular de Sutracovi (peajes), "el paro no tendría que haberse levantado. Tendremos que ir viendo como termina el año en una coyuntura que cada vez viene peor. Lo que hacen con los jubilados es una falta total de respeto. Es más, tendrían que darle un bono tres veces mayor. Ya de por sí el bono es escaso".

Julio Barroso (jefe del Sindicato Químico de San Lorenzo) también se opuso a la suspensión del paro porque —dijo— "lo que se necesita es un cambio de modelo económico; que se reabran las paritarias, más allá del bono, que puede servir a muchos compañeros, porque es necesario no perder poder adquisitivo para que no se siga cayendo el mercado interno". Además, consideró "absurdo" que el bono no incluya a los jubilados y quienes se benefician con la AUH "porque son sectores que más sienten la crisis".

René Gonzales, titular de la Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos (APJNG), se pronunció por la "necesidad y urgencia" del paro porque —advirtió— "no se puede más", y consideró que "la CGT es funcional al gobierno, da la espalda a los trabajadores y debe renunciar".

Claudia Indiviglia, secretaria general de los trabajadores estatales (Norte), tildó a la CGT de "entregadora" y de actuar "como una escribanía del gobierno", y pidió "un paso al costado porque ya no representan a los trabajadores" y que sea conducida "por quienes se ponen al frente de la lucha de los trabajadores y nuestros jubilados".

Oscar Barrionuevo, secretario general de Obras Sanitarias, señaló que "quienes reniegan de los abuelos no tienen dignidad ni sensibilidad. Es una actitud vergonzante tanto de la CGT como de todo el sindicalismo. Las personerías deberían ser exclusividad de las federaciones y cada gremio en su provincia tener independencia. Así todo el poder gremial no estaría tan concentrado en Buenos Aires". Luego exigió a los gremios "estar a la altura de las necesidades de nuestros abuelos y trabajadores" y la renuncia de "esta conducción de la CGT".

Claudio García, secretario de juventud del sindicato de Encargados de Edificios (SuteryH), expresó que "el bono no es una solución sino un parche. Lo que necesitamos es reapertura de paritarias acorde al índice inflacionario. En Rosario deberíamos lanzar una movilización obrera independientemente de como piense la conducción de la CGT".