Gremialistas locales hablan de "operación" para tapar la crisis

Referentes de gremios locales salieron a cuestionar el uso que está haciendo el oficialismo con el caso "de los cuadernos de las coimas" para desgastar la imagen de la ex presidenta Cristina Fernández, una de las figuras políticas que puede aglutinar a los sectores populares como opción de poder en 2019.

Para Marcelo Barros (secretario general de Smata Rosario), el caso de los cuadernos "es para tapar el desastre que se está haciendo en el país con despidos y suspensiones de trabajadores. Esto está todo arreglado; vemos salir al primo de Macri (Angelo Calcaterra) y otros empresarios libres y los demás siguen presos". Agregó: "Lo curioso es que los cuadernos no aparecen y da la casualidad que los quemaron. Todo esto está arreglado y se sigue fundiendo el país".

Según Daniel Yofra (titular de la Federación Nacional Aceitera), "lo que nos han mostrado es una documentación que parece no tener validez; no me parece que de un cuaderno se pueda sacar algo coherente. De hecho, mañana van a sacar otro ensuciando otras personas según les convenga. Concretamente, hacen cosas para desviar la atención y tapar la crisis, pero la sociedad ha madurado mucho y ya no come el engaño tan rápidamente. Acá lo grave no es que ensucien o quieran ensuciar a Cristina Kirchner, lo realmente grave es que siguen adelante con sus políticas y la atención la ponen en el caso de los cuadernos".

Oscar Barrionuevo (secretario general de Obras Sanitarias) dijo que si bien "algo de cierto puede haber", el caso de los cuadernos "huele a operación" porque el gobierno "está usufructuando el tema, extendiéndolo, para lograr un efecto de distracción ante tantas macanas que se mandan".

"Si lo cuadernos algo de verdad dicen —siguió Barrionuevo—, que la gente culpable vaya presa, pero resulta algo poco convincente todo cuando los parientes del presidente Macri salen rápidamente libres. El gobierno con este tema se está sacando la piedra del zapato, y lo va a hacer durar como una gran explosión para seguir desviando la atención. La gente puede enojarse con este tema, pero más enojada está y va a seguir estando con las políticas de este gobierno".

Marcelo Andrada (máximo referente de Recolectores Rosario) sostuvo que "siempre pasa algo cuando el gobierno está en caída y crece el descreimiento social". Como ejemplo puso la pasada "marcha muy grande en Rosario y Buenos Aires por San Cayetano", que fue "tapada desde los medios por el tema (del ex vicepresidente Amado) Boudou". "Queda claro que el gobierno opera para poner una venda a los argentinos, pero la realidad está en la calle y no la van a poder tapar", finalizó.

Mauricio Brizuela (secretario general del Sindicato Petroquímico de San Lorenzo, Soepu) dijo que el gobierno con este tema "de las fotocopias" busca tapar "cosas muy importantes, como los aportantes truchos de Cambiemos, y peor aún las políticas nefastas de un gobierno que sigue hambreando a su pueblo. Aparte, siguen con la intención de debilitar la figura de la ex presidenta Kirchner que como todos sabemos viene creciendo en las encuestas".

Para Sergio Rivolta (titular adjunto de La Bancaria Rosario) "se está viendo día a día que (el tema de los cuadernos) tiene un tufillo a operación política. Más aún cuando toda esta situación aparece en el marco de un deterioro muy grande de este gobierno, que pierde consideración y apoyo social por su plan económico anclado en las recetas del FMI y que solo agrava la vida de millones de argentinos".

Edgardo Arrieta (secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento de Rosario) dijo que "el gobierno aprovecha todo lo que pueda el tema para tapar tarifazos y macanas que se manda diariamente. Evidentemente tengo dos visiones: por un lado, uno necesita creer en una Justicia independiente y, por otro, hay una utilización de los grandes medios de comunicación nacionales para desviar temas muy importantes para la sociedad".