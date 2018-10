Grandinetti: "Quiero que este gobierno se vaya"

El actor Darío Grandinetti, reciente ganador del premio Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por su actuación en la película "Rojo", cuestionó duramente al gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que no le importa "si cumplen el mandato; si se tienen que ir mañana, que se vayan".

"Quiero que este Gobierno se vaya. No me importa si cumplen el mandato; si se tienen que ir mañana, que se vayan, pero no quiero sangre y dolor", dijo el actor, al tiempo que agregó: "Quiero que se vayan y que no vuelvan más".

Consultado sobre la "grieta" en la sociedad argentina, resaltó: "Quiero seguir en la vereda de enfrente de quienes odian a los pobres, no quiero reconciliarme, con esa gente no se puede construir nada".

Consideró que "a estas alturas ya no puede haber gente engañada por los medios de comunicación con respecto a Macri".

"Unicamente este gobierno con un grado de subnormalidad muy grande puede celebrar un acuerdo con el FMI", agregó.

También aclaró que "mientras no sea por un Golpe de Estado, si se tienen que ir mañana porque la gente dijo «váyanse por favor porque ya no los aguantamos más», bueno".

"Lo que no quiero es que eso cueste sangre o dolor. Como este Gobierno ya se ha preparado para reprimir, sería doloroso", sostuvo Grandinetti.

Y añadió: "Si me apurás, la forma en la que se irían sería con la gente en la calle, con ellos reprimiendo y sería diciendo «ya no podemos matar más gente». Entonces, antes de que ocurra eso, que cumplan su mandato y que el pueblo no los vote más, por favor".

"Mucha gente avisó que esto podía ocurrir, esto no puede sorprender a nadie. ¿Cuándo la derecha en el mundo hizo algo por el pueblo?", finalizó.