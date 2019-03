Amalia Granata será precandidata a diputada provincial. Así lo determinó el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe que ratificó la lista Somos Vida que encabeza la periodista rosarina y que competirá por la Legislatura provincial.

Granata está al frente de una de las tres nóminas que disputarán dentro del Frente UNITE por la Familia y la Vida en la interna del próximo 28 de abril. La campaña se retrasó por el intento de manipulación que sufrió su lista. Recién arrancó hoy con una recorrida por el barrio Los Unidos, luego de que el viernes pasado el espacio Somos Vida" fuera confirmado como válido por las autoridades electorales santafesinas.

"El problema con la lista fue que hubo una maniobra de fraude", explicó Granata a La Capital, y agregó: "Nosotros presentamos la lista el 22 de febrero y el partido modificó uno de los nombres. Fue el apoderado el que cambió la lista y puso segunda a la esposa de él y firmó por nosotros. Si no revalidaban la lista original, nos bajábamos".

En la lista la acompañan el pastor Walter Ghione y el abogado constitucionalista Nicolás Mayoraz, en segundo y tercer lugar. Además de un grupo de dirigentes sociales y religiosos, y de distintas ONGs provida que participaron durante los debates por la despenalización del aborto.

"El Tribunal Electoral analizó nuestras denuncias, se tomaron unos diez días y resolvieron que vaya nuestra lista tal como estaba, la verdadera", señaló Granata, quien afirmó que el eje de su propuesta está enfocado en representar a quienes apoyan la defensa de "las dos vidas".

Además, orientará su acción política a la oposición de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

"Estoy en contra de la ideología de género en la educación, hay gente que se cree que por eso uno discrimina o es homofóbico y nada que ver"

Granata contó los motivos que la impulsaron a disputar una banca en la Cámara baja provincial. "Estoy muy involucrada con la defensa de la vida y en contra de la inclusión de la ideología de género en el ESI, la gente que es Provida necesita ser representada y falta esa voz", precisó.

Asimismo, indicó: "Acá los socialistas gobiernan hace mucho tiempo, están muy a favor del aborto y hacen cosas que no corresponden, por eso en la Legislatura tiene que haber gente que defienda nuestra postura, que no la hay, son pocos y la verdad es que no lo manifiestan tanto".

amalia2.JPG El pastor Walter Ghione y el abogado constitucionalista Nicolás Mayoraz junto a Amalia Granata. Foto: Virginia Benedetto / La Capital



"Estoy en contra de la ideología de género en la educación, hay gente que se cree que por eso uno discrimina o es homofóbico y nada que ver. Con tanta información a tan temprana edad se atenta contra los derechos del niño, no podemos travestir a un chico de cinco años", enfatizó Granata.

En ese sentido, aseguró que considera "una atrocidad que se quiera legalizar el derecho a la muerte", e indicó que, mientras muchas voces se manifestaban a favor del aborto, se abocó a agrupar a muchos de quienes pensaban distinto y no lo decían.

"Nadie te puede prohibir nacer, me parece un horror, porque se trata de atentar contra el más débil que es el bebé dentro de la panza que además no se puede defender", argumentó.

"Es un pensamiento que no está representado, las marchas provida del sábado tuvieron una masiva convocatoria, es mucha la gente que necesita una representación que no está encontrando", comentó, y destacó que difundió en sus redes sociales las manifestaciones que se hicieron en Rosario, en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Jujuy.



"Hay confusiones. Muchos creen que porque uno está en contra del aborto, está en contra de las mujeres, al contrario, sobre todo cuando en ese vientre hay una mujer que va a morir, porque cuando tenés una nena adentro del vientre, es violencia contra alguien que no se puede defender, somos muchas las mujeres que defendemos las dos vidas", aclaró la candidata a diputada provincial.

También, explicó su propuesta para las mujeres que quedan embarazadas y no desean tener a ese hijo. "No queremos que muera una mujer en un aborto, en la clandestinidad, primero queremos que no llegue a esa instancia, pero si sucede, entonces queremos acompañarla para que cuando lo tenga se pueda dar en adopción -dijo-. Vamos a proponer agilizar los trámites de adopción, y el acompañamiento del Estado a estas mujeres que no quieren tener ese bebé".

Además, valoró que sean cada vez más las mujeres que se suman a la política. "Me parece necesaria su participación y ojalá se involucren cada vez más. Las mujeres tenemos otra sensibilidad y podemos hacer todo, ser madres, ser esposas, ser profesionales, tenemos una visión más amplia, más razonable, y entendemos las situaciones desde un aspecto más sensible, distinto de los hombres que suelen ser más estructurados".

Por otra parte, resaltó que la nómina que lidera está conformada por un 60 por ciento de mujeres. "La cuarta de la lista es fonoaudióloga, además están las médicas por la vida, docentes, y todo el movimiento 'por la vida', ese es el foco", detalló.

Respecto a su anterior incursión en política, en 2017, recordó sabía que "era complicado entrar" porque los cupos eran acotados. "Fue una experiencia muy enriquecedora, hice una campaña a pulmón, sin un centavo, sola -contó-. Además tuve complicaciones con la lista porque se bajaron diez integrantes que habían arreglado con otro candidato. La hice sin plata, caminando la provincia y desde mis redes sociales y todo ese contacto con la gente me sirve en esta nueva campaña".

"Nuestra diferenciación es que tenemos un rumbo claro que es defender la vida, defender los valores, defender la familia, no a la ideología de género en el ESI", concluyó.

Granata, junto a Ghione y Mayoraz, esta semana recorrerá Villa Gobernador Gálvez, Fray Luis Beltrán, Granadero Baigorria, Santo Tomé, Santa Fe, Recreo, Esperanza, San Jerónimo Norte y Rafaela.