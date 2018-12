Grabois y Moreno, otro capítulo de una pelea cerca de Cristina

Los cruces entre el kirchnerismo duro y Juan Grabois, referente de la Ctep y nuevo aliado de Cristina, parecen no tener fin. Sobre todo a partir de que el dirigente cercano al Papa Francisco abogó por un kirchnerismo "sin corruptos". El último cruce fue con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien trató a Grabois de "ortiba, mala persona, mal compañero y buchón". El dirigente social le contestó: "Más allá de dar algunos gritos y cacarear como una gallina yo lo vi perder todas las batallas".

Tras asegurar que se cruzó con Moreno dos veces en su vida, Grabois consideró "un poco lamentable" el episodio ante las críticas del ex funcionario kirchnerista. "Hay personajes que evidentemente hablan más de lo que hacen. Con esa actitud patoteril aplicada hacia los militantes del campo popular no sé qué está buscando, ni sé que gana", dijo el referente de la Ctep.

Moreno se había enojado por los dichos de Grabois sobre la corrupción en el gobierno kirchnerista. "¿Quién es el idiota de Grabois para declarar que Cristina tiene que volver pero sin los corruptos?", apuntó y siguió: "Conmigo no está conformando ningún espacio, a mi lado un ortiba es imposible. Yo busco la unidad del peronismo, y Grabois no es peronista".

Por su parte, Grabois retrucó: "Que Cristina tiene que volver sin corruptos lo ratifico cada día. Ninguna persona de buena voluntad puede pensar que está bien la corrupción. Y tampoco, como la derecha lo utiliza como argumento, hay que hacer que no pasó nada. Es algo que no se lo cree nadie", aseguró y recordó que "todos los procesos populares de América latina han tenido el talón de Aquiles en algún funcionario que utilizó la política para enriquecerse y abusar de su poder".

En esa línea hizo alusión al caso del ex secretario de Obras Públicas de Cristina Kirchner, José López. "Cualquier hombre debe sentir vergüenza de ver cómo se revolean bolsos con dólares a un convento, y un cristiano también porque era un convento. Me parece sentido común. Yo no creo que el camino para construir una victoria contra el macrismo sea ser ciego a esas situaciones y no enfrentarla, son mis convicciones".

A su vez, ratificó su apoyo a Cristina Kirchner de cara a 2019. "Nosotros queremos ir a una gran Paso de opositores, con Cristina Kirchner como una precandidata, que es a la que vamos a apoyar nosotros, y cambiar condiciones macroeconómicas", concluyó.

Grabois ya había tenido un tenso cruce el mes pasado con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien purga cárcel por delitos de corrupción. En ese oportunidad, el ex funcionario se sintió aludido por la frase de Grabois ("Cristina debe volver pero sin los corruptos") y tildó al dirigente social de "buchón", el mismo término que usó Moreno.