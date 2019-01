Grabois quiere que CFK sea candidata porque "cambió y maduró"

El dirigente social Juan Grabois manifestó su deseo de que la senadora Cristina Kirchner sea candidata a la presidencia de la Nación, ya que consideró que desde 2015 a la actualidad "cambió y mejoró; maduró como todas las personas que atraviesan situaciones difíciles".

En diálogo con una radio porteña, Grabois dijo que "ojalá sea candidata, pero no tengo la respuesta a esa pregunta", y se inclinó a pensar por la positiva ya que "es la dirigente política de mayor intención de voto en la Argentina, por tanto es muy posible que esto suceda".

Además, explicó que "hay un sector importante de la sociedad que la tiene como signo de esperanza para que se pueda revertir la situación catastrófica que se está viendo en la Argentina hoy, pero no te puedo dar una respuesta más allá de la expresión de deseo".

Grabois también planteó la posibilidad de la conformación de un gran frente político donde "estén todos"; incluso Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti.

El referente del Frente Patria Grande aseguró que su "deseo" es la construcción "de un gran frente patriótico que tenga unas internas y que Cristina sea una de las precandidatas".

Para ello, invitó a participar de las Paso al "resto de la oposición peronista, de izquierda, progresista y popular para dirimir las internas en ese marco y poder crear un poderoso frente opositor que derrote al macrismo".

Grabois insistió en que "Cristina cambió y mejoró; maduró, como todas las personas que atraviesan situaciones distintas y difíciles", y aseveró que también "las composiciones políticas cambian" a lo largo de los años.

"Para mí es muy enriquecedor charlar con ella, (por Cristina) como con cualquier persona que haya estado en su cargo", afirmó el dirigente social de fuerte llegada al Papa Francisco.

Sobre el tercer frente que plantea Urtubey a través de Argentina Federal, Grabois sostuvo que "el problema" del gobernador de Salta es que "posiblemente pierda las Paso porque no es un personaje muy popular en la Argentina".

"No tiene vocación opositora, porque su candidatura es funcional a Macri sin beneficiarlo a él", aseguró.

El gobernador de Salta, sin embargo, ya advirtió que no competirá junto a Cristina. Así lo analizó Grabois: "Creo que a Urtubey le va a ir muy mal. El motivo por el que no se quiere sumar a una Paso no es una razón ideológica muy extrema ni porque tenga un prontuario impoluto y quiera diferenciarse de Cristina. Posiblemente especule que va a perder las internas. Posiblemente sucedería eso, porque no es un personaje muy popular. Son cálculos y especulaciones. Objetivamente es funcional a Macri, porque no va a pasar al ballottage".

"Un sector importante de la sociedad ve a Cristina como una esperanza para revertir esta situación"