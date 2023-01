Grabois aseguró que su candidato a presidente es Wado de Pedro

En El Destape Radio, el dirigente social señaló que “Cristina lo que dijo lo cumple”, en referencia a que no sería candidata “a nada” en las elecciones, y aseveró: “Mi candidato es Wado”, aunque aclaró que no sabe "si Wado quiere ser” postulante en los próximos comicios.

“Cristina dijo que no iba a ser candidata a nada y lo que dice lo cumple. Mi candidato es Wado pero no sé si Wado quiere ser. Si no hay ninguno del palo nuestro que se presente y me toca a mí o cualquiera de nosotros presentarnos, por ahí en la rosca política Cristina tendrá que poner la cara de que está en determinado lugar de la interna, pero en el corazón nos va a apoyar a nosotros”, amplió Grabois.

Afirmó que “Cristina fue representante de los laburantes, más allá de su status socio-económico”, pues “logró que el salario de los trabajadores termine arriba del ranking de los trabajadores de América Latina”.

“Hizo mucho por la clase trabajadora, en el sector público y el privado, con la asignación universal”, ejemplificó, y “por lo tanto es una representante cabal de los intereses de los trabajadores”.