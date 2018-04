El condutor radial Oscar González Oro estuvo en el programa de Luis Novaresio en A24 y criticó al gobierno de Mauricio Macri, del que dijo que "no estaba preparado" para asumir la función. Además, apuntó que Daniel Scioli, de quien se definió como "un amigo, debería ser el jefe de la oposición" y no Cristina Fernández de Kirchner.

Estas son algunas de las frases de González Oro con Novaresio:

>>> "Han ido y reculado tantas veces desde que son gobierno que no se entiende".

>>> Sobre el gobierno de Macri: "En algunos casos no pueden, y en otros no saben, no estaban preparados. No imaginaron que iban a llegar al gobierno".

>>> "Macri es un niño bien, no tiene la culpa. Sabe formar equipos, pero el que eligió no es el que corresponde. Falta la pata política".

>>> "A Marcos Peña le falta esquina, farol, calle".

Gonzalez Oro en LNE

>>> "Soy amigo de Scioli, lo quiero. Se equivocó. Yo me jugué. Sacó 12 millones de votos. En un país normal, tendría que ser el jefe de la oposición".

>>> "Lo máximo que yo puedo irme es a Uruguay. Estoy enojado con Argentina, pero la amo profundamente".

>>> "Menem quería cambiar la Argentina. Si hoy tenemos celulares, es porque él los trajo. Igual que Puerto Madero".

>>> "Cristina necesita una vida propia, personal, porque futuro político no tiene demasiado".

>>> "La Cámpora hizo 'merda' todo lo que tocó, hasta el peronismo".

>>> "A Víctor Hugo (Morales) no lo soporto. Yo no haría en Uruguay lo que él hace en Argentina. Me da asco".