González Oro: "Cristina va a volver con una sed de venganza enorme"

Oscar González Oro es un referente de los medios. Y en ese contexto fue entrevistado por el periodista rosarino Luis Novaresio en A24, "LNE", donde se refirió con crudeza al presidente Mauricio Macri y también a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Yo puedo ser buen presidente, mal presidente. Lo que no puedo ser es mal tipo o mal hijo. Si por una puta reelección tengo que hablar mal de mi padre muerto hace 15 días, me bajo de la candidatura", disparó el Negro en alusión a las acusaciones del presidente Macri sobre actos de corrupción que pueden haber involucrado a su padre fallecido.

“Yo el otro día dije, a raíz de una acción que hizo diez días después de que había enterrado su padre, que yo puedo ser mal presidente, un presidente brillante o pésimo, eso lo va a juzgar la historia. Lo que no puedo ser es mal tipo, lo que no puedo ser es un mal hijo. Y si yo, por una puta reelección, tengo que hablar mal de mi padre muerto hace quince días, me bajó de la candidatura. Eso para mí es Mauricio, me mostró que es". disparó



"Uno puede ser cualquier cosa, menos mal hijo, sobre todo cuando le debo a mi papá todo lo que tengo, porque yo no hice nada, yo fui el heredero. No tengo derecho a hablar mal del muerto”. Y agregó que Macri es un “presidente mediocre, con una distancia de la realidad que me apabulla”.





Al tiempo que también fue terminante con la expresidenta, con quien tuvo conceptos poco generosos. “En Cristina veo a una expresidente que lo peor que le puede pasar al país es que vuelva a gobernar, porque va a venir como Agripina en Roma, con una sed de venganza enorme. Si hoy hay movimiento en Comodoro Py, imaginate si Cristina vuelve a ser presidente: Comodoro Py va a ser una feria turca, van a ir todos a Comodoro Py”, argumentó sobre la expresidenta.

Desde su punto de vista, el nombre de Cristina en las boletas presidenciales “es una trampa que le viene bien al presidente porque quiere que Cristina siga en el escenario” para confrontar. Teniendo en cuenta su posición respecto a Macri y Cristina, el Negro habló de quiénes podrían encarnar alternativas electorales y ahí le apuntó a la gente más joven. "A los viejos políticos no les creo nada", disparó. “Me entusiasma más la gente joven, un Massa, o un Urtubey, que me parece que vienen con menos vicios que tienen que ver con la política. Si entrás en la política sabés que te vas a embarrar, te van a denostar, te van a obligar a afanar, te van a obligar a hacer negocios. Me parece que esa gente viene con otro espíritu, y ojalá no me equivoque. Pero yo veo más futuro en un Massa, o en Urtubey, algún Uñac, que en los viejos políticos de la Argentina que ya me tienen harto. No les creo nada”. El periodista radial dijo además que está enojado con todos: "Nadie puede ser feliz en un país donde la gente no es feliz. Con doce millones de pobres no se puede ser feliz".