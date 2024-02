Gobernador peronista de los 80, con Alfonsín por arriba y Usandizaga abajo

La fantasía popular hizo correr la bola de que los resultados venían para atrás y que por eso se cortó la luz aquel domingo a la noche en el centro de cómputos de la ciudad de Santa Fe, en medio del escrutinio. Eran las memorables horas finales del 30 octubre de 1983, regreso de la democracia, cuando Raúl Alfonsín arrasaba en el resultado nacional y pasaba a ser el argentino más aclamado, nueva esperanza del país. El gran batacazo radical hacía suponer que en Santa Fe se podía alzar con el triunfo el delfín Anibal Reinaldo pero no, finalmente ganó José María Vernet. En Rosario, en cambio, quien se envolvió de gloria resultó Horacio Usandizaga. Lo hizo frente al candidato peronista que muchos suponían de antemano ganador (“Rosario, capital del peronismo”, se decía entonces), Eduardo “Caito” Cevallos.

WhatsApp Image 2024-02-24 at 19.42.14.jpg

La presentación del candidato a gobernador Vernet se hizo semanas más tarde en el Hotel Presidente de Rosario en la cual muchos lo descubrieron y se asombraron de la fina y robusta estampa del personaje. De alta estatura, elegante, aún sin haber cumplido los 40 años, “Tati” bajó frente al hotel de calle Corrientes envuelto en un Perramus. Nada de campera.

Esa tarde ya el rosarino, como su sonrisa, empezó a cautivar. Triunfo mediante, desde 1984, todo el peronismo (a través de las distintas corrientes de la “Cooperativa”, eso sí) le respondió.

La administración Vernet (1983-1987) se podría decir que fue una típica gestión de peronismo conservador, en un momento en que la sociedad no acostumbraba a solicitar mucho más de lo que la realidad le presentaba.

Vernet supo hacer doble equilibrio. Por un lado, con los distintos jefes de la “Cooperativa” que le colocaron sus hombres en los ministerios: Cevallos —jefe territorial del FEN— en Gobierno; Domingo Colasurdo —sector Rubeo, a la vez diputado nacional— titular de Educación; el santafesino Víctor Reviglio —Guardia de Hierro— en Salud; Hugo Montes (Rubeo) en Obras Públicas; Liliana Gurdulich y Taparelli, senadores nacionales; Jorge Domínguez en el Banco Provincial; Alejandro Jaskelliof, Sobrino Aranda, etc, etc. Y por el otro porque estaba obligado a la convivencia con un presidente radical (Alfonsín) y un intendente importante (Usandizaga), con los cuales nunca se agredió (¡que tiempos aquellos!).

WhatsApp Image 2024-02-24 at 19.41.48.jpg

No se recuerdan disputas importantes, ni siquiera por la coparticipación entre los tres. Es más, se puede decir que Alfonsín, Vernet y Usandizaga se llevaron casi siempre bien. Y que el peronista se ganó gran simpatía y cariños radicales por su actuación en el alzamiento de Semana Santa que jaqueó al gobierno de Alfonsín. Cuando muchos suponían que el peronismo estaba agazapado esperando la desgracia, emergieron varias figuras (Vernet, José Luis Manzano, Cafiero) fustigando a los militares rebeldes o golpistas.

Otro mención acorde a los tiempos actuales: Vernet tuvo un aprobado jefe de Policía en Rosario, Deolindo Pérez, que se reivindicó, por ejemplo, con el esclarecimiento del triple asesinato en lo de la abuela y tía de Fito Paez (1987). El delito, claro está, era otro y no tenía las dimensiones de ahora.

Puede que Vernet haya disfrutado de la política y el poder (fue uno de los mejores oradores en actos hasta hoy) pero lo que más lo entusiasmaba era la dinámica económica y leer la marcha de la actividad. Lo siguió siendo.

b5fd11b4-c503-49c8-9c54-6c000a6c90f5 (1).jpg

Por no estar tan aferrado a la rosca y la “muñeca”, se desinteresó de conservar peso y poder al fin de su mandato. Se desentendió. Obvio, no intentó ninguna reforma reeleccionista no se encargó de nombrar familiares en el Estado ni tampoco de asegurarse ningún cargo legislativo. Volvió al llano en el 88 y su adhesión ese año a la candidatura presidencial de Antonio Cafiero, derrotado por Carlos Menem para las presidenciales de 1989, lo apartó aún más.

WhatsApp Image 2024-02-24 at 19.42.27.jpg

Volvió al escenario nacional recién en la crisis de 2001 cuando fue nombrado por el presidente de pocos días Rodolfo Rodríguez Saá. Cometió un gran error con declaraciones exageradas que los medios no le perdonaron. Debió renunciar en menos de una semana. Ese gobierno no duró mucho más.

Una enfermedad del páncreas (atravesó cinco pancreatitis agudas con sucesivas internaciones) lo tuvo a maltraer prácticamente los últimos 30 años. Se refugió en su familia y en Eloy, su esposa y compañera. Vivía entre Fisherton y Kentucky.

Para quienes no recuerdan, lo sucedió Víctor Reviglio, médico sanitarista santafesino que había sido su ministro del área. También por otro acuerdo de “la Cooperativa”, quien se impuso sobre el candidato radical Luis “Changui” Cáceres.

Luego de Reviglio, cuando el tiempo del peronismo parecía acercarse a su fin, en 1991 se inventó desde Buenos Aires la candidatura de Carlos Reutemann que prolongó el poder hasta 1995. Luego Obeid (99), otra vez Reutemann (2003) y otra vez Obeid (2007). Ahí si, recién ahí cayo el imperio. Frente a Hermes Binner. Pero ya nadie se acordaba de Vernet.